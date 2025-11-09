UPS tăng giá cước từ tháng 12

Hãng chuyển phát nhanh UPS dự kiến tăng 5,9% giá cước các dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường hàng không và quốc tế, từ ngày 22/12.

Theo công bố trên website, mức điều chỉnh này tương đương hai năm trước, nhưng được áp dụng sớm hơn - ngay trong giai đoạn cao điểm vận chuyển cuối năm. Động thái này cũng phản ánh xu hướng chung của ngành khi đối thủ FedEx đã thông báo mức tăng tương tự, có hiệu lực từ tháng 1/2026.

UPS cho biết việc điều chỉnh giá nhằm "hỗ trợ quá trình mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động". Tác động cụ thể với khách hàng sẽ khác nhau tùy theo đặc điểm đơn hàng và điều khoản hợp đồng.

Ngoài tăng giá cước cơ bản, hãng cũng sẽ áp dụng mức phụ phí mới cho nhiều dịch vụ, gồm giao hàng đến khu dân cư, xử lý hàng đặc biệt hoặc vận chuyển đến các khu vực xa. Chẳng hạn, phí xử lý bổ sung cho hàng nặng (Zone 2) tăng từ 43,5 USD lên 46,5 USD, phí giao hàng khu dân cư (Ground) tăng từ 6,1 USD lên 6,5 USD, và phí giao hàng hàng không đến khu dân cư tăng từ 6,55 USD lên 7 USD.

Từ ngày 22/12, UPS cũng sẽ điều chỉnh phạm vi mã ZIP áp dụng phụ phí, cùng danh sách mã vùng vận chuyển cho một số khu vực nhất định.

Việc đồng loạt tăng cước và phụ phí khiến chi phí giao hàng tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay. Theo chỉ số TD Cowen/AFS Freight Index, các yếu tố như phụ phí tăng, giảm mức chiết khấu và phát sinh phí bổ sung đang tạo áp lực lớn lên giá thành vận chuyển hàng hóa.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)