UPS mua Andlauer Healthcare Group mở rộng năng lực logistics y tế

UPS vừa hoàn tất thương vụ mua lại Andlauer Healthcare Group (AHG) - công ty quản lý chuỗi cung ứng chuyên về lĩnh vực y tế tại Bắc Mỹ. Thương vụ này giúp UPS Healthcare tăng cường khả năng vận hành và kiểm soát các sản phẩm điều trị nhạy cảm với nhiệt độ trên toàn khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả giao nhận và chất lượng dịch vụ.

Với mạng lưới hoạt động tại hơn 200 quốc gia, UPS sẽ tận dụng hệ thống của AHG để rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng khả năng giám sát và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho các lô hàng y tế cần bảo quản lạnh.

Thương vụ này cũng giúp UPS mở rộng đáng kể quy mô hoạt động tại Canada, củng cố dịch vụ chuỗi lạnh chuyên biệt cho thuốc, vắc-xin và các liệu pháp y học khác. Việc tích hợp cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển và chuyên môn của AHG cho phép UPS cung cấp giải pháp vận chuyển kiểm soát nhiệt độ an toàn và đáng tin cậy hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về logistics trong ngành y tế.

UPS hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và logistics lớn nhất toàn cầu. Ảnh: UPS

Ông Michael Andlauer, nhà sáng lập kiêm CEO của AHG, sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo UPS Canada Healthcare và AHG, với mục tiêu mở rộng năng lực chuyên biệt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bà Kate Gutmann, Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch mảng quốc tế, y tế và giải pháp chuỗi cung ứng của UPS, chia sẻ UPS Healthcare luôn đặt chất lượng và kết quả điều trị của bệnh nhân lên hàng đầu. "Chúng tôi rất vui khi Andlauer Healthcare Group và đội ngũ tài năng của họ có cùng tầm nhìn này. Sự kết hợp giữa hai bên sẽ giúp UPS mang đến dịch vụ logistics y tế hàng đầu thế giới - dựa trên nền tảng chất lượng, độ chính xác và tốc độ - nhằm hỗ trợ việc quản lý hiệu quả các sản phẩm điều trị có giá trị cao và nhạy cảm với nhiệt độ", bà nói.

UPS được thành lập năm 1907 tại Mỹ, hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và logistics lớn nhất toàn cầu. Đơn vị hiện phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày thông qua các giải pháp vận tải, chuỗi cung ứng và thương mại điện tử tiên tiến.

Hải My (Theo Fleet Owner)