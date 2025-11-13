UPS hoàn tất thương vụ mua lại công ty logistics của Canada

MỹUPS mở rộng năng lực logistics y tế toàn cầu với thương vụ mua lại Andlauer Healthcare Group trị giá 1,6 tỷ USD, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh.

Tập đoàn vận chuyển toàn cầu UPS vừa hoàn tất việc mua lại Andlauer Healthcare Group (AHG) - doanh nghiệp logistics chuyên biệt trong lĩnh vực y tế có trụ sở tại Canada - với tổng giá trị 1,6 tỷ USD nhằm mở rộng đáng kể mạng lưới chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) và năng lực vận chuyển dược phẩm trên toàn cầu.

Andlauer Healthcare Group (AHG) chuyên cung cấp các giải pháp logistics, phân phối và đóng gói cho các nhà sản xuất thiết bị và sản phẩm y tế. Công ty đồng thời vận hành dịch vụ giao nhận hàng không, vận tải mặt đất, giao hàng chuyên biệt và giao nhận chặng cuối. Dịch vụ giao nhận hàng không của AHG chiếm khoảng 4,5% doanh thu, được thực hiện thông qua công ty con ATS Healthcare.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe UPS. Ảnh: UPS

Theo UPS, việc sáp nhập AHG giúp hãng tăng cường năng lực vận hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với mạng lưới chuỗi lạnh chuyên biệt, hệ thống giám sát vận chuyển từ đầu đến cuối và khả năng rút ngắn thời gian giao hàng cho các lô hàng nhạy cảm về nhiệt độ.

Bà Kate Gutmann, Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch Khối Quốc tế, Y tế và Giải pháp chuỗi cung ứng của UPS, cho biết: "Tại UPS Healthcare, chúng tôi luôn đặt chất lượng, kết quả điều trị và hiệu quả vận chuyển lên hàng đầu. Việc hợp nhất với Andlauer Healthcare Group cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ giúp UPS mang đến các dịch vụ hàng đầu trong ngành, đảm bảo tốc độ, độ chính xác và chất lượng tối ưu cho khách hàng".

Ông Michael Andlauer, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành AHG, sẽ tiếp tục lãnh đạo UPS Canada Healthcare và AHG, nhằm mở rộng các năng lực chuyên biệt và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực logistics y tế.

Đây là thương vụ thứ hai của UPS trong lĩnh vực y tế năm nay, sau khi tập đoàn hoàn tất mua lại Frigo-Trans và BPL (Đức) hồi tháng 1 - hai công ty chuyên cung cấp các giải pháp logistics y tế phức tạp tại châu Âu.

UPS (United Parcel Service) là một trong những tập đoàn vận chuyển và logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ), hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng cung cấp các giải pháp giao nhận, kho bãi, và vận tải hàng hóa đường hàng không, đường bộ, đường biển.

UPS Healthcare, một đơn vị thành viên của tập đoàn, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý hàng tồn kho, đóng gói và vận chuyển chuỗi lạnh, lưu trữ thiết bị y tế, hậu cần phòng thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng. Hệ thống của UPS Healthcare được hỗ trợ bởi công nghệ theo dõi UPS Premier và hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất cho các lô hàng y tế và dược phẩm.

Hải My (Theo AirCargo News)