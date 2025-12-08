UPS, FedEx tăng phụ phí nhiên liệu cho giao hàng nội địa Mỹ

UPS và FedEx đồng loạt điều chỉnh tăng cách tính phụ phí nhiên liệu trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, tiếp tục tạo áp lực chi phí đối với khách hàng vận chuyển.

Ngày 1/12, FedEx áp dụng mức phụ phí mới cho các dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải hàng hóa nội địa, giao hàng mặt đất và giao hàng tận nhà. UPS cho biết từ ngày 5/1/2026 sẽ tăng phụ phí nhiên liệu cho các dịch vụ tương tự, gồm UPS Ground domestic, Ground Saver và vận chuyển hàng không nội địa.

Theo các chuyên gia, FedEx tăng phụ phí khoảng 1,5%, trong khi UPS điều chỉnh tăng 1%. Phụ phí nhiên liệu được cập nhật hằng tuần dựa trên giá dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực. Với cách tính mới, nếu giá dầu diesel ở mức 3,85 USD/gallon, một kiện hàng gửi qua UPS Ground sẽ chịu phụ phí 21,75%, thay vì 20,75% như hiện nay.

Một công nhân đang chất hàng lên xe tải FedEx tại San Francisco. Ảnh: Supply Chain Dive

Phụ phí nhiên liệu là yếu tố chính kéo chi phí vận chuyển hàng hóa mặt đất tăng mạnh trong năm 2025. Khi các điều chỉnh tiếp tục được áp dụng, giới tư vấn logistics theo dõi sát mức tăng của UPS và FedEx so với diễn biến thực tế của giá nhiên liệu.

Ông Brian Byrd, Giám đốc vận hành TransImpact, cho biết từ tháng một đến nay, giá cơ sở nhiên liệu mặt đất tăng 8,62%, kéo phụ phí nhiên liệu nội địa của UPS tăng tổng cộng 24,3%. Với nhiên liệu hàng không, mức tăng 2,95% khiến phụ phí của UPS tăng 23,5% trong cùng kỳ.

Việc điều chỉnh phụ phí giúp cải thiện kết quả kinh doanh của các hãng vận chuyển. Trong cuộc họp công bố kết quả quý I ngày 18/9, bà Brie Carere, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khách hàng FedEx cho biết chỉ số phụ phí nhiên liệu tăng đã cải thiện doanh thu trên mỗi kiện hàng trong bối cảnh cạnh tranh nhưng vẫn giữ mức giá "hợp lý".

"Phụ phí nhiên liệu hỗ trợ đáng kể trong quý I và xu hướng này sẽ tiếp tục trong cả năm", bà Carere nói.

Khánh Lam (theo Supply Chain Dive)