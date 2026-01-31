UPS, FedEx tăng chiết khấu khi phí vận chuyển leo thang

Chiết khấu giao hàng của UPS và FedEx tăng trở lại trong quý IV/2025, song chưa đủ bù đắp đà tăng mạnh của giá cước vận chuyển, theo chỉ số TD Cowen/AFS Freight Index.

Theo báo cáo công bố ngày 20/1, sau hai quý chững lại, các chương trình chiết khấu cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát của UPS và FedEx đã sôi động hơn trong quý IV/2025. Mức ưu đãi tăng áp dụng cho cả dịch vụ giao hàng mặt đất và chuyển phát nhanh.

Trong đó, chiết khấu giao hàng mặt đất chủ yếu mang lại lợi ích cho nhóm khách hàng vừa và nhỏ, trong khi ưu đãi với dịch vụ chuyển phát nhanh tập trung vào các doanh nghiệp quy mô lớn. Tuy vậy, mức chiết khấu tăng không đủ để kìm đà leo thang của chi phí vận chuyển trong mùa cao điểm cuối năm.

Cụ thể, giá cước giao hàng mặt đất tính theo từng kiện hàng trong quý IV cao hơn 34,1% so với mốc cơ sở tháng 1/2018 của chỉ số, chủ yếu do phụ phí mùa cao điểm và phụ phí giao hàng đến khu dân cư. Trong khi đó, giá cước chuyển phát nhanh tăng lên mức cao hơn 5% so với mốc cơ sở.

Theo TD Cowen/AFS Freight Index, chi phí vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trong quý I/2026 khi các đợt điều chỉnh giá thường niên của các hãng chuyển phát chính thức có hiệu lực, gây thêm áp lực tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch vụ giao hàng vốn đã đắt đỏ.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng khách hàng vẫn còn dư địa đàm phán với UPS và FedEx. Bà Mingshu Bates, Giám đốc phân tích và Chủ tịch mảng vận chuyển bưu kiện của AFS Logistics, cho biết xu hướng tăng chiết khấu đã quay trở lại vào cuối năm 2025 sau hai quý đi ngang.

"Điều này không đồng nghĩa thị trường quay về trạng thái dễ thở như vài năm trước, nhưng cho thấy các hãng vận chuyển sẵn sàng nhượng bộ để giữ những nguồn hàng có giá trị chiến lược", bà Bates nhận định.

Theo bà, mức chiết khấu trung bình cho dịch vụ chuyển phát nhanh tăng 0,7 điểm phần trăm từ quý III sang quý IV, trong khi chiết khấu giao hàng mặt đất tăng 0,3 điểm phần trăm.

Hoạt động chiết khấu gia tăng phản ánh chiến lược của UPS và FedEx trong việc thu hút nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMB), đặc biệt ở mảng giao hàng mặt đất. Đây là nhóm khách hàng thường mang lại biên lợi nhuận cao hơn trên mỗi kiện hàng so với các khách hàng lớn.

Trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, lãnh đạo hai hãng đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực từ phân khúc này. Tổng giám đốc UPS Carol Tomé cho biết trong quý III/2025, UPS "gia tăng thị phần cả về sản lượng lẫn giá trị" ở nhóm khách hàng SMB. FedEx cũng báo cáo một quý khả quan đối với các đơn hàng doanh nghiệp, các khách hàng nhỏ.

"Đây là quý tốt nhất về thị phần và hiệu quả hoạt động với nhóm SMB mà tôi chứng kiến trong nhiều năm," bà Brie Carere, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khách hàng của FedEx, cho biết hồi tháng 12/2025.

Theo ông Kenneth Moyer, đối tác và Giám đốc chuỗi cung ứng của LJM Group, chiết khấu là công cụ trực tiếp và hiệu quả để các hãng vận chuyển giành thêm thị phần, cả với doanh nghiệp nhỏ lẫn khách hàng lớn. Khi giá cước và phụ phí liên tục tăng, khách hàng sẵn sàng chuyển khối lượng hàng sang hãng khác để đổi lấy mức giảm giá, dù không lớn.

"Trước đây, ít ai sẵn sàng đổi hãng chỉ vì tiết kiệm 5-6%. Nhưng hiện nay, con số đó đã đủ lớn để nhiều doanh nghiệp cân nhắc", ông Moyer nói.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)