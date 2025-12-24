UPS chi 120 triệu USD mua 400 robot dỡ hàng

Robot của start-up Pickle có thể triển khai ngay trong hệ thống kho của UPS.

UPS Inc. tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh hàng đầu của Mỹ, dự kiến đầu tư khoảng 120 triệu USD để mua 400 robot chuyên dùng cho việc dỡ hàng khỏi xe tải. Thương vụ hé lộ thêm chi tiết về kế hoạch tự động hóa trị giá 9 tỷ USD của tập đoàn logistics này, với mục tiêu gia tăng lợi nhuận thông qua cắt giảm chi phí lao động.

Hiện nay, công việc dỡ hàng tại các bến kho - từ xe tải đến container - vẫn chủ yếu do con người đảm nhiệm và được xem là một trong những nút thắt lớn của ngành vận chuyển. Đơn hàng của UPS đưa Pickle Robot Co. - một startup có trụ sở tại Charlestown, bang Massachusetts - vào tâm điểm chú ý. Pickle đã hợp tác với UPS từ trước và huy động được khoảng 97 triệu USD kể từ khi thành lập năm 2018, theo dữ liệu của Pitchbook.

Một nhân viên xử lý bưu kiện của UPS tại Louisville, Kentucky. Ảnh:Jon Cherry

Robot của Pickle là một cánh tay robot gắn trên bệ di động, có thể tự di chuyển vào trong container, dùng lực hút để nhấc các thùng hàng nặng tới 50 pound (khoảng 22,7 kg) và đặt lên băng chuyền. Theo thông tin trên website của Pickle, mỗi robot có thể dỡ xong một xe tải tiêu chuẩn trong khoảng hai giờ và hoàn vốn sau khoảng 18 tháng nhờ tiết kiệm chi phí nhân công. Đáng chú ý, robot có thể triển khai ngay trong các kho hiện hữu - lợi thế lớn khi không cần xây dựng cơ sở hạ tầng chuyên biệt hay nâng cấp phức tạp.

UPS dự kiến triển khai robot Pickle tại nhiều cơ sở từ nửa cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027. Thực tế, các tập đoàn lớn thường thử nghiệm tự động hóa thông qua các dự án thí điểm với start-up để chứng minh công nghệ hoạt động hiệu quả trong môi trường thực. Đơn đặt hàng lần này là kết quả của nhiều năm thử nghiệm, nhằm chứng minh robot có thể giúp UPS giảm chi phí lao động.

Trong tuyên bố gửi qua email, UPS cho biết việc hợp tác với Pickle và các công ty robot - tự động hóa khác "giúp giảm các công việc lặp đi lặp lại, hạn chế căng thẳng thể chất và tăng cường an toàn cho nhân viên UPS". Các đơn mua bổ sung sẽ phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm, trong khi chi tiết hợp đồng không được tiết lộ.

Năm 2024, UPS công bố kế hoạch bốn năm đầu tư 9 tỷ USD vào các dự án tự động hóa tại hơn 60 cơ sở ở Mỹ, với mục tiêu tiết kiệm 3 tỷ USD chi phí vào năm 2028. Tập đoàn đang tiến hành đợt tái cấu trúc mạng lưới lớn nhất trong lịch sử, nhằm giảm phụ thuộc vào lao động, cắt chi phí cố định và cải thiện biên lợi nhuận. Tính đến nay, UPS đã đóng cửa hoạt động hàng ngày tại 93 cơ sở và cắt giảm 34.000 việc làm trong năm nay, một phần do thu hẹp khối lượng đơn hàng thương mại điện tử có biên lợi nhuận thấp từ Amazon.com Inc.

UPS Inc. là tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh hàng đầu của Mỹ, hoạt động trên quy mô toàn cầu trong các lĩnh vực vận tải, kho vận và giải pháp chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp hiện đứng số một trong bảng xếp hạng Transport Topics Top 100 các hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ. Mảng UPS Supply Chain Solutions xếp thứ 5 trong danh sách 100 công ty logistics lớn nhất. Đồng thời, UPS đứng thứ 3 trong Top 50 hãng vận tải hàng hóa toàn cầu. Những năm gần đây, tập đoàn đẩy mạnh chiến lược tự động hóa và tái cấu trúc mạng lưới nhằm giảm phụ thuộc vào lao động, cắt chi phí và cải thiện biên lợi nhuận.

Pickle Robot là start-up công nghệ robot có trụ sở tại Charlestown, bang Massachusetts (Mỹ), được thành lập năm 2018 và chuyên phát triển robot dỡ hàng cho kho bãi và trung tâm logistics. Công ty huy động khoảng 97 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có Ranpak Holdings Corp và nhánh đầu tư mạo hiểm của Toyota Motor Corp. Điểm nổi bật của Pickle là các robot sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể triển khai trực tiếp trong kho hiện hữu mà không cần cải tạo hạ tầng lớn, giúp doanh nghiệp logistics tiết kiệm chi phí và thời gian vận hành.

Hải My (Theo Transport Topics)