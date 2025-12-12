UpBase bắt tay Lark xây dựng nền tảng vận hành số cho doanh nghiệp

Nền tảng vận hành số cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hướng tới mô hình hợp nhất dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, vận hành đa kênh theo thời gian thực.

Thỏa thuận hợp tác giữa UpBase và Lark Suite được công bố tại sự kiện "The Next Retail Era" do UpBase phối hợp Lark Suite và TikTok Shop tổ chức ngày 27/11.

Tại sự kiện, đại diện hai bên nhấn mạnh tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bán lẻ giai đoạn 2025 - 2030 sẽ phụ thuộc vào khả năng chuẩn hóa vận hành nội bộ và thiết lập hạ tầng omnichannel (hạ tầng đa kênh trên một hệ thống). Trong mô hình này, Lark đóng vai trò lớp "hạ tầng giao tiếp - dữ liệu", còn UpBase vận hành ở lớp "thực thi - quản trị vận hành", tạo nên một vòng vận hành xuyên suốt từ giao tiếp nội bộ, lập kế hoạch, booking - livestream đến kho vận và báo cáo theo thời gian thực.

Ông Daniel Deng, Kiến trúc sư giải pháp cao cấp Lark chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UpBase

Ông Daniel Deng, Kiến trúc sư giải pháp cao cấp của Lark, cho biết nhiều doanh nghiệp chậm tăng trưởng không phải do thiếu nhân sự hay công nghệ, mà do dữ liệu phân tán trên quá nhiều công cụ. "Doanh nghiệp không thể ra quyết định nhanh nếu dữ liệu không đến đúng người, đúng thời điểm. Lark giải bài toán này bằng một nền tảng hợp nhất, có thể tùy chỉnh cho mọi mô hình", ông Daniel Deng nói.

Về phía UpBase, ông Nguyễn Văn Hoan, COO cho biết nền tảng UpBase được xây dựng dựa trên thực tế vận hành của doanh nghiệp Việt. Điểm mạnh nằm ở khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý giá - SKU - tồn kho, điều phối chiến dịch, vận hành đơn hàng và báo cáo đa kênh theo thời gian thực: "Chúng tôi không ép doanh nghiệp theo khuôn mẫu, mà điều chỉnh hệ thống theo cách họ đang vận hành", ông Hoan cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công nghệ UpBase chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UpBase

Sự kết hợp của hai lớp nền tảng - Lark hợp nhất giao tiếp và dữ liệu, UpBase tối ưu quy trình và thực thi giúp doanh nghiệp tăng tốc xử lý, đặc biệt trong bối cảnh TikTok Shop nổi lên như kênh bán tốc độ cao, nơi mỗi phút chậm trễ đều kéo theo chi phí cơ hội lớn.

Thị trường bán lẻ và thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, với mức doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 305,9 nghìn tỷ đồng (tăng 34,35% so với cùng kỳ 2024), theo Metric, và được dự báo có thể vượt 60 tỷ USD vào 2030, theo Mordor Intelligence 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, đặc biệt nhờ sự bứt phá của social commerce (bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội) và các mô hình mua sắm dựa trên video.

Tăng trưởng nhanh mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Dữ liệu phân mảnh giữa TikTok Shop - Shopee - website - POS, quy trình rời rạc, báo cáo thủ công trên Excel khiến doanh nghiệp khó kiểm soát hiệu quả theo thời gian thực. Các bộ phận marketing, sales, kho hay CS hoạt động tách biệt, dẫn đến độ trễ thông tin và chi phí vận hành cao. Đây là lý do nhiều doanh nghiệp "tăng trưởng doanh thu nhưng không tăng trưởng lợi nhuận".

TikTok Shop, với mô hình shoppertainment (giải trí kết hợp mua sắm) và tốc độ bán hàng theo thời gian thực, được đánh giá là mảnh ghép quan trọng của chiến lược omnichannel giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, sự bùng nổ của video shopping buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc toàn bộ vận hành: từ booking KOL/KOC, sản xuất nội dung, livestream đến đo lường hiệu quả.

Các thành viên ban tổ chức chụp ảnh tại sự kiện "The Next Retail Era". Ảnh: UpBase

Theo các chuyên gia tại sự kiện "The Next Retail Era", đây là thời điểm doanh nghiệp cần một nền tảng vận hành thống nhất, vừa có khả năng chuẩn hóa quy trình, vừa đảm bảo tốc độ xử lý lớn và cá nhân hóa trải nghiệm ở mọi điểm chạm.

UpBase là đối tác chiến lược Platinum của Lark từ ngày 1/7, cung cấp dịch vụ vận hành thương mại điện tử End-to-End gồm xây dựng chiến lược, quản lý gian hàng, thúc đẩy traffic, vận hành đơn hàng, fulfillment, chăm sóc khách hàng và kế toán. Doanh nghiệp cũng phát triển nền tảng quản trị bán hàng thương mại điện tử UpS, tích hợp quản lý đơn hàng, kho, tài chính, nhân sự và dữ liệu trên một hệ thống thống nhất. Hiện hơn 100 thương hiệu và chuỗi bán lẻ đang sử dụng nền tảng và dịch vụ của UpBase.

Lark là nền tảng quản trị doanh nghiệp do ByteDance phát triển, tích hợp chat, email, tài liệu, workflow và dữ liệu thời gian thực trên cùng một hệ thống. Nền tảng ra đời từ nhu cầu hợp nhất giao tiếp và vận hành trong tổ chức quy mô hàng chục nghìn nhân sự toàn cầu. Lark được định vị như "hệ điều hành doanh nghiệp", cho phép các đơn vị xây dựng workflow và dashboard theo nhu cầu riêng nhờ khả năng no-code/low-code.

(Nguồn: UpBase)