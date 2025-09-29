UP và NS mở dịch vụ liên vận rút ngắn thời gian vận chuyển

MỹDịch vụ mới giúp rút ngắn tới 25 giờ vận chuyển hàng hóa và tăng sức cạnh tranh với đường bộ.

Union Pacific (UP) và Norfolk Southern (NS) vừa công bố triển khai dịch vụ đường sắt liên vận (intermodal service) mới nhằm mang lại thời gian vận chuyển cạnh tranh với đường bộ cho nhiều ngành hàng, từ ôtô đến hàng tiêu dùng. Theo thông cáo báo chí, cả hai tập đoàn đầu tư mạnh vào hạ tầng đường sắt để phục vụ kế hoạch này.

Riêng UP đã chi 1,4 tỷ USD cho các sản phẩm liên vận kể từ năm 2021, đồng thời đưa vào hoạt động 4 nhà ga và hiện đại hóa 12 ga khác để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh với vận tải đường bộ. Tháng 8 vừa qua, UP khai trương Nhà ga liên vận Kansas City, đóng vai trò trung chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế như ngũ cốc, hàng tiêu dùng, thực phẩm đông lạnh và linh kiện ôtô từ khu vực Trung Tây đến các thị trường lớn khắp nước Mỹ. Nhờ cải tiến này, container nội địa có thể di chuyển nhanh hơn 25%, tiết kiệm tới 25 giờ so với hành trình từ Nam California đến Kansas City.

Một chuyến tàu chở hàng của Union Pacific di chuyển qua Hutto, Texas. Ảnh: Brandon Bell

Trong khi đó, Norfolk Southern đang tăng cường hiện diện tại Louisville với việc mở rộng diện tích bãi đỗ và nâng công suất đường ray để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp hiện sở hữu mạng lưới liên vận rộng khắp miền Đông nước Mỹ với 54 nhà ga kết nối các cảng lớn ở Bờ Đông, vịnh Mexico và Ngũ Đại Hồ.

Động thái tăng cường dịch vụ diễn ra trong bối cảnh cả UP và NS chuẩn bị cho một thương vụ sáp nhập mạng lưới đường sắt, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2027, vẫn chờ sự phê duyệt của Ủy ban Giao thông Bề mặt Mỹ (Surface Transportation Board). Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể nhu cầu trung chuyển bằng xe tải qua Chicago.

Union Pacific (UP) là một trong những tập đoàn đường sắt lớn nhất Bắc Mỹ, có lịch sử hơn 160 năm, sở hữu mạng lưới trải dài 23 bang miền Tây nước Mỹ. Công ty chuyên vận chuyển đa dạng hàng hóa, từ nông sản, năng lượng, hóa chất, đến hàng tiêu dùng.

Norfolk Southern (NS) là tập đoàn vận tải đường sắt hàng đầu tại miền Đông Mỹ, quản lý khoảng 19.500 dặm đường ray. Doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực vận tải than, ôtô, hàng công nghiệp và có hệ thống liên vận kết nối trực tiếp các cảng biển chiến lược ở Bờ Đông và Vịnh Mexico.

Như Ý (Theo Supply Chain Dive)