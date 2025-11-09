Uống rượu bia vào ban ngày có thể bị phạt 300 USD tại Thái Lan

Khách bị phát hiện "ngồi uống rượu bia" trong nhà hàng ngoài khung giờ cho phép có thể bị phạt tới 300 USD, từ 8/11.

Theo quy định mới, người tiêu dùng, chứ không chỉ người bán, cũng có thể bị phạt. Những ai bị phát hiện "ngồi uống rượu bia" trong nhà hàng ngoài khung giờ cho phép (11h–14h và 17h–24h) có thể bị phạt tới 10.000 baht (300 USD).

Luật kiểm soát đồ uống có cồn mới của Thái Lan, có hiệu lực từ ngày 8/11, khiến giới du lịch và giải trí lo ngại ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của ngành.

Biện pháp này đã vấp phải chỉ trích từ cả người dân trong nước lẫn truyền thông quốc tế, nhiều tờ báo nước ngoài cảnh báo du khách cần cẩn trọng khi tới Thái Lan. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế và giới kinh doanh.

Uống bia không đúng không giờ có thể đối mặt án phạt 300 USD tại Thái Lan. Ảnh: Ar inspired pencil

Các cơ sở giải trí và nhà hàng tại những điểm đến du lịch lớn cho rằng luật mới có thể cản trở quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Nhiều chủ quán chỉ ra rằng khách hàng mua đồ uống trước khung giờ cấm, nhưng ngồi uống quá vài phút có nguy cơ bị phạt.

"Một đạo luật phản tác dụng", chủ một nhà hàng nhận định. Người này cho rằng dù có ngoại lệ dành cho các khu vực trong khách sạn, sân bay quốc tế, phạt thực khách tại nhà hàng bình thường sẽ làm nản lòng du khách. Các đại diện ngành du lịch Thái Lan lo ngại quy định mới sẽ ảnh hưởng đến mùa cao điểm lễ hội, làm chậm đà phục hồi của ngành du lịch.

Nhiều du khách nước ngoài lên mạng xã hội và phần bình luận báo chí để chỉ trích đạo luật, cho rằng quy định này phi lý và gò bó, thậm chí tuyên bố họ sẽ tránh đến Thái Lan và lựa chọn các quốc gia trong khu vực có chính sách thoáng hơn.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế xem xét điều chỉnh quy định, theo hướng bãi bỏ giới hạn vùng và mở rộng giờ phục vụ đồ uống có cồn tới 4h trên toàn quốc. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ xem xét dỡ bỏ giới hạn giờ bán rượu bia hiện hành, với mục tiêu hoàn tất các sửa đổi vào tháng 1/2026.

Theo quy định trước đó (ban hành năm 2023), các khu vui chơi giải trí ở Bangkok, Phuket, Chon Buri, Chiang Mai và Koh Samui (Surat Thani) được phép hoạt động tới 4h, song việc đăng ký và tuân thủ vẫn còn gặp khó khăn.

Chính phủ tin rằng nới lỏng khung giờ bán rượu bia sẽ kích thích tiêu dùng du lịch và chi tiêu ban đêm, mang lại hàng trăm tỷ baht doanh thu thuế giá trị gia tăng. Bộ Nội vụ sẽ sớm quản lý việc đăng ký cơ sở kinh doanh mới, đảm bảo các địa điểm được cấp phép có thể bán đồ uống hợp pháp đến khung giờ mở rộng.

