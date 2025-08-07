Uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bé trai nguy kịch

Hà NộiSau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi tại nhà, bé trai 15 tháng tuổi co giật, suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Ngày 7/8, BS Phí Văn Công, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết tình trạng của trẻ diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

"Mặc dù bệnh nhi được thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn kiểm soát tốt, song bệnh vẫn rất nặng, tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48-72 giờ tới", bác sĩ Công nói.

Trẻ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nặng. Ảnh: Thu Hà

Tinh dầu đuổi muỗi thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe con người khi hít hoặc uống phải, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi uống phải có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn.

Đáng lo ngại, nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ. Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế.

Lê Nga