Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé gái 10 tuổi nguy kịch

Hà NộiGia đình mua 6 ống thuốc diệt chuột, treo ở khu vực nhà vệ sinh, bé gái vô tình uống nhầm một ống, dẫn đến ngộ độc Natri Fluoroacetate - một chất độc cực mạnh có thể gây suy tạng, tử vong.

Ngay sau khi uống, trẻ khó thở, tím tái, co giật, và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ vào khoa Điều trị tích cực Nội khoa trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp.

Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu ngay lập tức, bao gồm hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực bằng lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, điều trị chống phù não nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát.

Trẻ cũng được xét nghiệm định lượng độc chất trong mẫu máu, nước tiểu và ống thuốc. Kết quả cho thấy trẻ dương tính với Natri Fluoroacetate – một hợp chất cực độc thường có trong một số loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc.

"Chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng nhỏ", ThS.BS Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, nói và thêm rằng sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng. Trẻ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu và tiên lượng khó khăn. Ngay cả khi qua được giai đoạn nguy kịch, khả năng người bệnh mắc các di chứng thần kinh lâu dài là rất lớn.

Hình ảnh thuốc diệt chuột khiến trẻ ngộ độc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo gia đình cung cấp, thuốc diệt chuột màu trắng, không tem nhãn, có hình dạng gần giống với các ống men vi sinh hoặc thuốc uống dành cho trẻ nhỏ, rất dễ gây tò mò, nhầm lẫn nếu không được bảo quản cẩn thận. Nguy hiểm hơn là thuốc diệt chuột này có thể dễ dàng mua ngoài thị trường cũng như trên các sàn thương mại điện tử.

Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc hóa chất. Nguyên nhân chủ yếu là người lớn bất cẩn không cất giữ thuốc và hóa chất đúng cách, khiến trẻ uống nhầm. Ngoài ra, một số ca ngộ độc xảy ra do các em có hành vi tự gây tổn thương bản thân.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ, cần để thuốc, hóa chất độc hại tránh xa tầm tay trẻ, tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc. Không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống hoặc các chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ. Giáo dục và hướng dẫn nghiêm khắc cho trẻ về sự nguy hiểm và không được uống bất kỳ loại dung dịch, chế phẩm nào không rõ nguồn gốc nếu không có sự cho phép của người lớn.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc hóa chất (nôn, co giật, khó thở, hôn mê,...), cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc xử trí tại nhà không đúng cách có thể làm chậm quá trình cứu sống và tăng nguy cơ biến chứng cho trẻ.

Lê Nga