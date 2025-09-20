Uống cà phê ngắm lúa chín 'ngay trước mắt' ở Sa Pa

Lào CaiVào mùa lúa chín, nhiều quán cà phê ven thung lũng và bản làng gần Sa Pa thu hút khách dừng ngắm ruộng bậc thang, kết hợp lưu trú, ăn uống.

Từ giữa tháng 9, những thửa ruộng quanh trung tâm Sa Pa (Lào Cai) vào độ chín vàng. Nhiều quán cà phê, homestay tại đây có tầm nhìn thẳng ra cánh đồng, cho du khách trải nghiệm khung cảnh mùa thu đặc trưng vùng núi Tây Bắc. Dưới đây là 6 địa điểm được hướng dẫn viên địa phương gợi ý, đều nằm gần trung tâm, đường đi thuận tiện. Du khách nên ghé trong một tuần tới trước khi vào vụ gặt.

Dưới đây là 6 địa điểm gần trung tâm, đi lại thuận tiện, được các hướng dẫn viên địa phương gợi ý để du khách không bỏ lỡ mùa vàng Sa Pa. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm là trong tuần tới, trước khi người dân bắt đầu vào vụ gặt.

Sapana Café & Bistro

Giờ mở cửa: 7h-17h

Lý tưởng để ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Hoa

Quán nằm ngay lối vào bản Ý Linh Hồ, xã Lao Chải, cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km. Với thiết kế không gian mở, nhiều cửa sổ lớn và khu vực ngoài trời, Sapana có tầm nhìn ôm trọn thung lũng Mường Hoa cùng những thửa ruộng bậc thang đang vào độ chín rộ. Thực đơn gồm cà phê, trà, bánh ngọt và bữa sáng, giá đồ uống từ 30.000 đồng. Do quán thường đông khách vào mùa lúa chín, bạn nên đặt chỗ trước để có vị trí đẹp. Ngoài ra, quán còn có các tour trekking, chèo SUP cho khách ưa khám phá.

Đường vào quán thuận tiện cho xe máy di chuyển, lưu ý một số đoạn dốc và xe đông vào giờ cao điểm 8h-10h và 15h-17h.

Không gian bên ngoài quán Sapana. Ảnh: Lê Hồng Ngọc

Pavi Garden

Giờ mở cửa: 8h-20h

Không gian tĩnh lặng giữa vườn và ruộng lúa

Tọa lạc tại thôn Giàng Tả Chải, xã Tả Van, Pavi Garden là một không gian yên tĩnh nằm trong khu vườn rộng 800 m2, bao quanh bởi núi non và ruộng bậc thang. Cách trung tâm Sa Pa khoảng 10 km, đường đến quán có một số đoạn dốc và cua, người đi xe máy cần vững tay lái. Quán phục vụ các loại đồ uống giá 50.000 - 60.000 đồng, trong đó món cà phê muối được nhiều người yêu thích. Du khách có thể ngồi ở sân hiên, dạo bộ quanh đồng lúa hoặc tham gia hoạt động vẽ tranh trên gỗ tại quán.

L.á Coffee

Giờ mở cửa: 7h30-19h30

Điểm check-in mới với góc nhìn thẳng ra ruộng bậc thang

Là một địa điểm mới tại bản Lao Chải, L.á Coffee gây ấn tượng với ngôi nhà gỗ có cửa sổ lớn và một sàn gỗ đặt giữa ruộng để du khách ngồi thưởng ngoạn. Quán cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km và đường vào bản khá rộng, ít dốc hơn so với lối vào Ý Linh Hồ. Đồ uống tại đây có giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tìm một không gian mới mẻ để chụp ảnh cùng mùa vàng.

Du khách check in tại quán đầu tháng 9. Ảnh: L.á Coffee

Viettrekking Coffee & Restaurant

Giờ mở cửa: 7h-22h

Ngắm lúa và đoàn tàu hỏa Mường Hoa

Nằm ở cuối con phố Hoàng Liên, Viettrekking là một trong những địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất tại trung tâm Sa Pa. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra thung lũng Mường Hoa, dãy Hoàng Liên Sơn và đặc biệt là khoảnh khắc đoàn tàu hỏa leo núi chạy ngang qua những thửa ruộng bậc thang. Chỉ cách nhà thờ đá khoảng 800 m, du khách có thể dễ dàng đi bộ hoặc xe máy đến quán theo đường Thạch Sơn - Fansipan - Cầu Mây - Hoàng Liên đến. Quán phục vụ đồ uống giá từ 40.000 đến 70.000 đồng trong một không gian ấm cúng.

Sailing Sa Pa

Giờ mở cửa: 8h-21h

Lựa chọn để săn mây và ngắm lúa buổi sáng sớm

Quán tọa lạc tại khu vực Bãi Đá Cổ, thôn Bản Pho, cách trung tâm Sa Pa khoảng 9-10 km theo hướng Tả Van, dễ dàng di chuyển bằng xe máy. Sailing Sa Pa có tầm nhìn bao quát ruộng bậc thang và dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Thời điểm lý tưởng để đến đây là trước 9h sáng, khi có cơ hội săn được biển mây bồng bềnh trên thung lũng lúa chín. Ngoài đồ uống giá từ 20.000 - 80.000 đồng, quán còn phục vụ các món ăn như gà nướng với giá trung bình 250.000 đồng.

Lá Dao Spa & Coffee House

Giờ mở cửa: 7h-23h

Tích hợp trải nghiệm ngắm lúa và thư giãn

Khu vực tắm lá thuốc Dao đỏ nhìn ra ruộng lúa. Ảnh: Lá Dao Spa & Coffee House

Đây là một tổ hợp cà phê, spa và nhà hàng nằm ở thôn Tả Van Dáy, cách trung tâm Sa Pa khoảng 10 km. Du khách di chuyển bằng xe máy chạy thẳng theo đường Mường Hoa là đến quán. Đường đi rộng, ít khúc cua, khá bằng phẳng.Với không gian làm từ gỗ, tre nứa, Lá Dao mở ra khung cảnh thung lũng Mường Hoa yên bình. Điểm đặc biệt ở đây là du khách có thể vừa ngâm mình trong bồn tắm lá thuốc của người Dao đỏ, vừa thư giãn ngắm những thửa ruộng bậc thang ngay trước mắt. Dịch vụ spa có giá từ 120.000 đến 700.000 đồng. Nơi đây cũng có các bungalow nhìn ra núi ruộng với giá khoảng 1,5 triệu đồng cho khách muốn lưu trú qua đêm.

Để có một chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lưu ý một vài điểm sau:

Chọn đúng thời điểm: Mùa lúa chín rộ ở Sa Pa thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10. Khách nên theo dõi thông tin từ các hội nhóm du lịch hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở lưu trú tại Sa Pa để cập nhật lịch gặt chính xác nhất, tránh tình trạng đến nơi lúa đã được thu hoạch.

Chuẩn bị trang phục phù hợp: Thời tiết Sa Pa mùa thu khá thất thường, ngày có thể hửng nắng nhưng sáng sớm và chiều tối lại se lạnh, đôi khi có mưa bất chợt. Du khách nên chuẩn bị trang phục nhiều lớp, áo khoác mỏng, áo mưa hoặc ô và đặc biệt là một đôi giày có độ bám tốt để tiện di chuyển trên các địa hình dốc.

Di chuyển an toàn: Các cung đường đến những bản làng như Tả Van, Lao Chải thường có nhiều dốc và khúc cua. Nếu không vững tay lái, bạn nên thuê xe ôm hoặc tài xế là người địa phương để đảm bảo an toàn và có thể thảnh thơi ngắm cảnh.

Tôn trọng văn hóa bản địa: Ruộng bậc thang là tài sản và nguồn sống của đồng bào dân tộc. Du khách không nên đi lại, giẫm đạp lên lúa để chụp ảnh. Hãy giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi và nên hỏi ý kiến người dân một cách lịch sự trước khi chụp ảnh chân dung của họ.

Mai Phương