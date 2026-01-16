Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận cả đời

Trung QuốcXiao Han, nữ nhân viên văn phòng, suy kiệt chức năng thận và buộc phải lọc máu suốt đời sau thời gian dài uống hai ly trà sữa mỗi ngày để giải tỏa áp lực công việc.

Bác sĩ Hong Yongxiang, chuyên gia thận học nổi tiếng tại Đài Bắc, công bố ca bệnh lâm sàng điển hình này hôm 15/1 nhằm cảnh báo về lối sống của giới trẻ hiện đại. Nữ nhân viên văn phòng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phổi ngập nước gây khó thở dữ dội như đang đuối nước. Các kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ độc tố trong máu vượt ngưỡng báo động, buộc bác sĩ phải đặt nội khí quản và chỉ định chạy thận nhân tạo khẩn cấp để duy trì sự sống.

Ảnh minh họa: Pexels

Trước khi biến cố xảy ra, Xiao Han nhận thấy gương mặt sưng phù suốt nửa năm nhưng chủ quan bỏ qua vì cho rằng đây là hệ quả của việc thức khuya chạy doanh số. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy cô mắc chứng viêm cầu thận mạn tính và có protein niệu (đạm niệu) từ nhiều năm trước nhưng không điều trị. Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng việc nạp lượng đường lớn mỗi ngày đóng vai trò như "giọt nước tràn ly", đẩy nhanh tốc độ thoái hóa cơ quan bài tiết vốn đã tổn thương.

Phân tích sâu hơn về cơ chế gây bệnh, bác sĩ Hong nhận định thói quen dùng đồ uống chứa hàm lượng siro fructose cao thay nước lọc là "thủ phạm" hàng đầu tàn phá thận. Quá trình chuyển hóa loại đường này sản sinh axit uric, chất này tác động lên các ống thận tương tự mảnh thủy tinh vỡ, gây viêm kẽ thận mạn tính, đồng thời gia tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Ông gọi "văn hóa trà sữa" tại Đài Loan là cơn ác mộng đối với sức khỏe thận của cộng đồng.

Bên cạnh đồ ngọt, chuyên gia y tế này chỉ ra bốn tác nhân nguy hại khác đang âm thầm triệt tiêu chức năng thận. Việc thức khuya thường xuyên làm đảo lộn đồng hồ sinh học, cản trở quy trình tự thải độc và điều hòa huyết áp về đêm. Chế độ ăn giàu natri, phốt pho từ thực phẩm chế biến sẵn hay việc tiêu thụ quá mức protein ở nhóm người tập thể hình cũng tạo áp lực lọc quá tải lên cầu thận. Đặc biệt, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng không kê đơn làm sụt giảm đột ngột lưu lượng máu nuôi thận, dẫn đến những tổn thương thực thể khó phục hồi.

Bác sĩ Hong cảnh báo thận là cơ quan có sức chịu đựng cao, thường không phát tín hiệu đau đớn cho đến khi chức năng suy giảm tới 70%. Ông nhấn mạnh cơ thể con người không có cơ chế dự phòng cho bộ phận này, một khi thận hỏng hoàn toàn, chất lượng cuộc sống sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần tiết chế đồ uống có đường, tăng cường uống nước lọc và kiểm tra sức khỏe định kỳ, tránh để "sự thỏa mãn vị giác nhất thời hủy hoại quãng đời còn lại".

Bình Minh (Theo CitiNews)