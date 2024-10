Uống 10 loại thuốc trị ho, bé trai sốc phản vệ

Hà GiangUống hơn 10 loại thuốc chữa ho, một ngày sau bé trai 7 tuổi đau bụng, nổi mẩn ngứa, phát ban toàn thân, nhập viện bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ.

Người nhà cho biết 5 ngày trước đó bé ho khan, không sốt, uống các loại thuốc kháng sinh, thuốc ho, kháng viêm. Sau đó bé đau bụng, sốt gần 38 độ C, mẩn ngứa, phát ban toàn thân, uống thêm thuốc chống dị ứng không bớt mà tình trạng nặng hơn.

Bác sĩ y tế tuyến dưới điều trị bé theo phác đồ chống phản vệ song nguy cơ có thể sốc pha 2 nên chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này bé sốt cao, phát ban nhiễm trùng, nổi mẩn ngứa toàn thân, mệt mỏi, đau vùng thượng vị, khó thở, nhịp tim nhanh, bụng chướng.

Ngày 4/10, đại diện Trung tâm Nhi khoa cho biết bé phản vệ độ 2 nghi do dị ứng thuốc, trong đó có một số loại thuốc kháng sinh, long đờm, chống viêm, chống dị ứng và một số thuốc viên không có tem mác. Sau hơn một tuần điều trị, bé qua nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.

Hình ảnh ban đỏ, mẩn ngứa trên người trẻ. Ảnh: Thùy Dương

Phản vệ ở trẻ em là phản ứng quá mẫn, tức thì của cơ thể khi có sự xâm nhập dị nguyên (các loại thuốc, thức ăn...) vào cơ thể. Đây là tình trạng y tế khẩn cấp, cần được chẩn đoán nhanh, cấp cứu, xử trí sớm nhất và điều trị tích cực để bảo vệ tính mạng cho trẻ.

Biểu hiện lâm sàng của phản vệ rất đa dạng tại nhiều cơ quan như hô hấp (nghẹt mũi, hắt hơi, phù thanh quản, khó thở, co thắt phế quản, co rút cơ hô hấp, ngưng thở.... ); tim mạch (nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, ngừng tim...); thần kinh (rét run, vã mồ hôi, sốt, đau đầu, chóng mặt, co giật, hôn mê, vật vã, chân tay run, choáng, ngất ... ); tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn, đại tiểu tiện không tự chủ, đại tiện ra máu); da liễu (mày đay, ban đỏ, mẩn ngứa).

Căn nguyên dẫn đến phản vệ rất đa dạng, hàng đầu là thuốc, hóa chất thâm nhập vào cơ thể theo đường ăn, uống, hít qua đường thở, hoặc qua đường máu như tiêm, truyền... Trong y tế có nhiều loại thuốc cần lưu ý có thể gây phản vệ như thuốc kháng sinh, thuốc gây mê, gây tê, thuốc chống viêm, các loại vaccine, các dịch truyền qua tĩnh mạch, thuốc cản quang.

Trong đời sống, những hóa chất như sơn ta, sơn dầu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng... cũng có thể gây dị ứng và phản vệ với cơ địa từng cá thể. Một số loại thực phẩm có nguồn gốc từ côn trùng, từ thực vật lạ, từ hải sản, đồ uống có hóa chất cũng có thể gây dị ứng và phản vệ. Nọc côn trùng truyền qua vết đốt cũng gây phản vệ.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho con uống mà không có đơn của bác sĩ. Không cho trẻ tiếp xúc với hóa chất, không chơi đùa ở môi trường có côn trùng. Đồng thời, quản lý thực phẩm, đồ uống của trẻ.

Lê Nga