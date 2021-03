Ước tính chi phí an ninh của Harry - Meghan tại Mỹ

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Meghan được cho là chi từ hai đến ba triệu USD mỗi năm để đảm bảo an ninh ngày đêm cho gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi tuần trước, Harry và Meghan tiết lộ hoàng gia đã cắt giảm tài chính đối với họ, khiến họ phải tự chi trả đáng kể phí an ninh. Theo bốn chuyên gia an ninh, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex có thể phải chi từ hai đến ba triệu USD để được bảo vệ cả ngày lẫn đêm.

Người phát ngôn của vợ chồng Harry từ chối bình luận thông tin trên.

Khoản tiền nói trên có thể được sử dụng để chi trả cho vệ sĩ canh gác và các thiết bị điện tử bảo vệ nơi ở. Tuy nhiên, nhu cầu an ninh của vợ chồng Harry vượt ra ngoài khuôn viên của khu đất rộng gần 3 ha họ đang sống. Họ cần các đội rà soát địa điểm trước bất kỳ chuyến thăm nào, cũng như phương tiện hộ tống họ một cách an toàn.

Cổng vào biệt thự của Harry và Meghan ở hạt Santa Barbara, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP.

Chuyên gia an ninh có thể theo dõi mạng xã hội liên tục và giữ liên lạc với cảnh sát địa phương để xác định mối đe dọa, thậm chí có thể sử dụng "mồi nhử" để đánh lạc hướng thợ săn ảnh.

"Harry mất mẹ do thiếu đánh giá rủi ro trong tình huống như vậy", D-Teflon thuộc Nhóm bảo vệ người nổi tiếng APA, cho biết, đề cập cuộc truy đuổi của thợ săn ảnh với Công nương Diana trước vụ tai nạn xe hơi chết người năm 1997. "Vì vậy, anh ấy phải nghĩ 'không lẽ tôi muốn vợ con mình chịu số phận tương tự sao'".

Cảnh sát Metropolitan, đơn vị bảo vệ hoàng gia Anh trên khắp thế giới, từng bảo vệ Harry và Meghan sau khi hai người từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, chuyển đến Canada đầu năm ngoái. Khi Harry và Meghan chuyển đến Los Angeles, Mỹ tháng 4/2020, nhà sản xuất phim Tyler Perry cho họ ở nhờ và thuê vệ sĩ bảo vệ họ. Tuy nhiên, từ khi cư trú ở Montecito, hạt Santa Barbara, bang California từ mùa hè năm ngoái, họ phải tính đến dịch vụ an ninh cho riêng mình.

Kent Moyer, giám đốc điều hành The World Protection Group, một công ty an ninh có trụ sở tại Beverly Hills, cho biết Hoàng tử Harry đã mắc sai lầm khi mua biệt thự dưới tên mình, khiến địa chỉ gia đình dễ dàng bị công khai. "Chỉ mất 10 phút đi loanh quanh khu đó để tìm ra nhà của Harry - Meghan", Moyer nói.

Bất kỳ công ty nào nhận nhiệm vụ bảo vệ gia đình Harry đều phải tính đến các yếu tố rủi ro, như động đất, cháy rừng, các thảm họa tự nhiên cũng như cách bố trí của ngôi nhà và khu vực xung quanh. Đôi khi mối đe dọa có thể đến từ bên trong.

Moyer cho biết hàng xóm của vợ chồng Harry là Ellen DeGeneres và Portia De Rossi đã lắp đặt hệ thống an ninh và cảm biến toàn thời gian trên toàn bộ khu nhà nhưng vẫn bị trộm năm ngoái do "tay trong". "Tôi đã gặp những trường hợp người nguy hiểm nhất là trưởng bộ phận an ninh hoặc bạn thân. Họ cố tình phá hoại chúng tôi. Đó là một mối lo ngại lớn", Moyer cho hay.

Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn được phát sóng tối 7/3. Ảnh: Reuters.

Rời khỏi nhà cũng tiềm ẩn những rủi ro khác nhau. Các đội an ninh kiểm tra khách sạn, sân bay hoặc địa điểm trước bất kỳ chuyến thăm nào được lên kế hoạch. Một đoàn xe ô tô sẽ hộ tống Hoàng tử Harry hoặc Meghan, đảm bảo có phương án khi xảy ra tắc đường hoặc sự cố an ninh.

"Mọi hành động đều phải được tính toán. Anthony Davis, chủ sở hữu công ty an ninh AD Entertainment, cho biết. "Có ai đáng ngờ không? Đường phố có nhộn nhịp không? Thi công đường sá có hạn chế và khiến chúng tôi trở thành mục tiêu khi tham gia giao thông không? Có rất nhiều biến số mà bạn phải xem xét khi bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các gia đình và người nổi tiếng".

Thợ săn ảnh đặc biệt đặt rủi ro an ninh và nhiệm vụ của các đội bảo vệ an ninh là phải đánh lạc hướng họ. "Tôi có thể đánh lạc hướng, để họ đi sang trái còn chúng tôi đi theo hướng ngược lại. Nếu một cuộc rượt đuổi tốc độ cao bắt đầu xảy ra thì họ đang đuổi nhầm người rồi đấy", D-Teflon nói.

Huyền Lê (Theo Forbes)