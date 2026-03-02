Ước nguyện tìm con khỏe mạnh của cặp vợ chồng khiếm thị

Hà NộiGiữa dòng người tấp nập đợi khám tại sảnh chờ Bệnh viện Bưu điện, chị Oanh, bám lấy vai chồng, dò dẫm từng bước, đi đến phòng tư vấn.

Sáng 28/2, trong Tuần lễ khám miễn phí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Nguyễn Thị Nhã quyết định tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho vợ chồng chị Oanh. Bác sĩ Nhã đánh giá ca bệnh này mang nhiều thách thức bởi người vợ mang gene đột biến gây khiếm khuyết thị lực bẩm sinh. Êkíp phải áp dụng kỹ thuật sàng lọc phôi tiền làm tổ nhằm loại trừ mầm bệnh. Cụ thể, các chuyên gia sẽ tìm kiếm và chỉ chọn phôi khỏe mạnh nhất cấy vào tử cung người mẹ. Quy trình này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong chẩn đoán di truyền, vất vả hơn nhiều so với các ca hiếm muộn thông thường, bà Nhã cho hay.

Bác sĩ Nhã tư vấn cho cặp vợ chồng khiếm thị. Ảnh: Thùy An

Bóng tối bao trùm chị Oanh từ lúc lọt lòng do nhận di truyền từ cha. Chồng chị cũng mất ánh sáng hoàn toàn sau một tai nạn đứt dây thần kinh thị giác. Họ quen nhau tại một cơ sở xoa bóp và kết hôn năm 2025. Bỏ qua những lời dị nghị từ xã hội cho rằng người khuyết tật sinh con sẽ làm khổ đứa trẻ, đôi vợ chồng trẻ vẫn khao khát tiếng cười trẻ thơ. Để con không lặp lại cuộc đời tăm tối của cha mẹ, họ quyết tâm nhờ cậy y học can thiệp.

Dắt tay chồng rời phòng khám, người vợ nhẹ nhõm hẹn một tháng sau quay lại bắt đầu quá trình chọc trứng, tạo phôi. Chị quả quyết rằng "hai vợ chồng có thể sống trong bóng tối cả đời nhưng con thì không, nên dù vất vả đến đâu họ cũng cam lòng chịu đựng".

Nỗ lực của gia đình chị Oanh phản ánh thực tế khát khao sinh con khỏe mạnh của nhiều cặp vợ chồng có nguy cơ mang gene bệnh. Bộ Y tế thống kê năm 2023, Việt Nam ghi nhận khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật dưới 17 tuổi, trong đó nguyên nhân bẩm sinh chiếm tới 65%. Đột biến di truyền gây ra 80% các bệnh hiếm, khiến khoảng 30% trẻ em mắc bệnh không thể sống qua 5 tuổi. Trẻ mang bệnh lý nền thường mang tâm lý tự ti và đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống.

Quá trình điều trị vô sinh hiện nay tạo gánh nặng tài chính lớn cho người dân do Quỹ Bảo hiểm Y tế chưa chi trả cho các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Chính sách này hoàn toàn trái ngược với các quốc gia như Pháp hay Trung Quốc, nơi chính phủ tài trợ nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm.

Mặt khác, mạng lưới điều trị hiếm muộn tại Việt Nam hiện có hơn 50 cơ sở y tế nhưng chưa bao phủ hết cho số bệnh nhân có nhu cầu. Ước tính cả nước khoảng một triệu cặp vợ chồng vô sinh nhưng khả năng điều trị trung bình mỗi năm của 50 cơ sở chỉ 50.000 ca, chiếm 5%. Chưa kể rào cản địa lý khi các trung tâm điều trị vô sinh hiếm muộn chủ yếu ở thành phố lớn, vắng bóng ở miền núi, vùng sâu, xa.

Tuy nhiên, để sinh được con, ước mong một gia đình trọn vẹn, nhiều người chấp nhận đánh đổi tất cả. "Khi bế con trên tay, các cặp vợ chồng đều nói đây là món quà xứng đáng, thay vì than phiền kinh tế", bác sĩ Nhã cho biết.

Thùy An