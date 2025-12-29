Ước mơ thành hiện thực của nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa Trung Quốc

Vu Duyệt, nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa C919 do Trung Quốc sản xuất, từ nhỏ đã ấp ủ giấc mơ trở thành phi công.

Trung Quốc gần đây bổ nhiệm Vu Duyệt (Yu Yue) đảm nhiệm vị trí cơ trưởng chuyên trách các chuyến bay khai thác C919, trong bối cảnh ngành hàng không nước này mở rộng nguồn nhân lực và từng bước chuyển đổi đội ngũ phi công lái Boeing và Airbus sang vận hành dòng máy bay này.

Quyết định này biến Vu Duyệt trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên được giao điều khiển máy bay nội địa C919, sau thành tích 10 năm "không mắc sai sót nào" kể từ khi gia nhập hãng hàng không China Southern Airlines, trụ sở ở Quảng Châu, và điều khiển máy bay Boeing 737.

Vu Duyệt quê gốc Hồ Nam, nhưng sinh ra và lớn lên tại Quảng Châu. Sống gần sân bay từ nhỏ, hình ảnh những chiếc máy bay khổng lồ xuyên qua mây trời đã bén rễ trong lòng và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành phi công của cô.

"Mỗi ngày trên đường đi học, cứ ngẩng đầu lên là tôi thấy máy bay lướt trên bầu trời", cô tâm sự.

Vu Duyệt, nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa C919 do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: CSA

Truyền thông Trung Quốc cho biết năm 2011, khi Vu Duyệt học lớp 12, cô đăng ký vào chuyên ngành Kỹ thuật Bay của Đại học Phi hành Dân dụng Trung Quốc. Nhờ thể chất vượt trội và thành tích học tập xuất sắc, cô trở thành một trong ít nữ học viên trúng tuyển. Năm sinh và tuổi của Vu Duyệt không được tiết lộ, nhưng thông tin trên cho thấy cô sinh vào khoảng năm 1992-1993.

Vu Duyệt cho hay quãng thời gian học tại Đại học Phi hành Dân dụng Trung Quốc không lãng mạn như trong phim ảnh. Cô miệt mài nghiên cứu lý thuyết hàng không trong sách giáo khoa, luyện tập thao tác bay cùng huấn luyện viên, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này.

Năm 2015, Vu Duyệt tốt nghiệp đại học và gia nhập hãng hàng không China Southern Airlines và bắt đầu điều khiển dòng Boeing 737 một năm sau đó. Đầu năm 2025, đội bay C919 của China Southern Airlines mở rộng quy mô, tuyển chọn nhân sự từ những phi công xuất sắc của hãng.

"Khi được hỏi có muốn thử sức không, tôi không do dự", cô nói, cho hay đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời phi công của mình.

Trong hai tháng huấn luyện tại Công ty Dịch vụ Khách hàng COMAC, Vu Duyệt đã hoàn thành xuất sắc các nội dung đào tạo. Giai đoạn mặt đất bao gồm 34 giờ huấn luyện đào tạo trên máy tính (CBT), 52 giờ học trên lớp và 8 buổi huấn luyện tích hợp quy trình (PIT).

Giai đoạn mô phỏng gồm các nội dung cốt lõi như xử lý tình huống bất thường và khẩn cấp, quản lý khối lượng công việc, cơ động trên không, điều khiển khi hỏng một động cơ và ứng phó với thời tiết xấu.

"Phải nắm vững kiến thức về một dòng máy bay hoàn toàn mới trong thời gian ngắn, đồng thời đối mặt với lịch thi và huấn luyện mô phỏng dày đặc, áp lực thực sự không nhỏ", cô nói.

Vu Duyệt đứng cạnh một chiếc C919 do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: CSA

Sự chuyên nghiệp của các giảng viên đã tiếp thêm động lực cho cô. Điều đặc biệt là các giảng viên lý thuyết và thực hành đều là nữ, có thể giải đáp cho cô mọi câu hỏi về C919.

"Cô ấy thể hiện cực kỳ xuất sắc trong quá trình huấn luyện mặt đất. Đáng quý hơn là cô ấy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nghiêm túc và tâm lý ổn định. Trong các bài tập xử lý tình huống đặc biệt trên hệ thống mô phỏng, cô ấy có logic rõ ràng và phán đoán bình tĩnh, để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi", giảng viên của Vu Duyệt nói.

Vu Duyệt đã kết hôn với người chồng cũng làm phi công và có một con nhỏ ba tuổi. Là nữ phi công, cô cũng đối mặt thách thức khi sinh con, vì phải ngừng bay và bắt đầu lại từ con số không lúc quay lại làm việc.

"Hai vợ chồng tôi cùng ngành, thường xuyên xa nhau, nhưng khoảng cách khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn", cô tâm sự. Gia đình hai bên thay phiên chăm sóc cháu để Vu Duyệt yên tâm công tác.

"Nếu không có cha mẹ giúp đỡ và chồng thấu hiểu, tôi rất khó hoàn thành tốt cả hai vai trò làm cơ trưởng và làm mẹ", cô nói. Động lực lớn nhất của cô là con, bởi mỗi lần mẹ sắp bay, cậu bé lại níu áo dặn dò "mẹ chú ý an toàn, sớm về nhà".

Vu Duyệt cho hay bản thân không phải thiên tài, nên chỉ có thể nỗ lực để làm tốt nhất công việc yêu thích. "Hy vọng nhiều cô gái sẽ dũng cảm đuổi theo ước mơ, kiên trì với đam mê để mở ra bầu trời của riêng mình", cô bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo The Paper)