Ước mơ sở hữu căn nhà đầu tiên của người trẻ

Mua nhà luôn là "kế hoạch lớn" và cũng là niềm trăn trở của nhiều bạn trẻ có công việc ổn định, mang nhiều hoài bão đang sống tại các đô thị khắp cả nước.

Sau gần 10 năm tốt nghiệp đại học, Thanh Hằng chọn ở lại Sài Gòn và làm việc trong một công ty quảng cáo tại quận 3. Hết giờ làm việc, Hằng trở về căn hộ thuê cùng hai người bạn khác tại TP Thủ Đức. Cô gái trẻ vẫn luôn khao khát có được một ngôi nhà cho riêng mình nên đã dành dụm, tích góp khoảng 500 triệu đồng.

Mong muốn sở hữu căn nhà đầu đời của Thanh Hằng cũng là trăn trở của hàng triệu thanh niên Việt Nam, đặc biệt là người trẻ ở lứa tuổi 9X. Nhu cầu trở nên cấp thiết hơn ở các thành phố lớn đang phát triển, có sự gia tăng dân số cơ học lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định...

Quyết tâm mua nhà hay ở nhà thuê mãi?

Từ xưa đến nay, quan điểm "an cư lạc nghiệp" vẫn nằm trong top ưu tiên của người Việt. Việc sở hữu một căn nhà riêng mang ý nghĩa ổn định, khẳng định sự trưởng thành cho mỗi người. Trên thực tế, căn nhà cũng là nền móng cho một tổ ấm tương lai vững chắc.

Tuấn Anh, 32 tuổi, hiện là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty lớn tại Hà Nội, có thu nhập 27 triệu đồng mỗi tháng, mức thu nhập cao hơn so với không ít bạn bè cùng trang lứa. Song hơn 10 năm đi làm, Tuấn Anh vẫn chấp nhận cảnh ở nhà thuê với một người bạn. Căn hộ khá tiện nghi, nhưng anh vẫn cảm thấy chông chênh. "Hơn 30 tuổi, chưa sở hữu nổi một căn nhà, lâu lâu bố mẹ người yêu từ quê lên thăm cũng không dám mời qua vì ngại", chàng trai sinh năm 1990 tâm sự.

Mua nhà là ước mơ của nhiều người trẻ thế hệ Millennials. Ảnh minh họa: Istock

Không chỉ tại các thành phố lớn, người trẻ cố gắng làm việc, tích cóp tài sản để mua nhà, mà tại các đô thị đang chuyển mình như Quy Nhơn (Bình Định), Phan Thiết (Bình Thuận) hay các thành phố thuộc tỉnh Bình Dương..., thế hệ trẻ cũng đau đáu mục tiêu sở hữu nhà.

Chị Bùi Tuyết, 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì chọn ở lại TP HCM, đã theo chồng về Quy Nhơn làm việc. Mức sống tại Quy Nhơn thấp hơn các thành phố lớn, nhưng "cày bừa" hơn 7 năm, hai vợ chồng vẫn đang trong giai đoạn để dành tiền mua nhà.

Chị Tuyết tâm sự, sau khi sinh con đã đặt quyết tâm mua nhà lên cao vì cần không gian cho con trẻ. "Hiện tại chưa có nhà nên chúng tôi phải gửi bé ở nhà ba mẹ cách Quy Nhơn 30km, cuối tuần về thăm con. Nếu có nhà ở Quy Nhơn, con của tôi sẽ có môi trường giáo dục tốt hơn, ba mẹ lên thăm cháu thường xuyên và ở lại đây cùng vợ chồng", chị chia sẻ.

Chi phí nhà đất quá cao đã buộc không ít người trẻ phải tạm hoãn mục tiêu mua nhà. Để tiện cho việc di chuyển và đáp ứng nhu cầu sống đầy đủ tiện nghi, nhiều người chọn cách thuê ở trung tâm với giá cao. Trào lưu sống hiện đại cũng đã xuất hiện một số suy nghĩ không cần mua nhà, để tiền đầu tư chuyện khác và trang trải cuộc sống, đi du lịch đây đó cho "nhẹ thân", thích ở đâu thuê nhà ở đó. Nhiều người trẻ cũng chấp nhận "thắt lưng buộc bụng" trong chi tiêu hàng ngày, chọn nhà giá rẻ ở xa trung tâm để tích lũy vốn liếng mua một căn nhà riêng.

Đặc biệt trải qua khoảng thời gian biến động chưa từng có như Covid-19, khát khao sở hữu một căn nhà riêng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, có một nơi trú ngụ phòng khi bị cắt giảm lao động, hoặc một không gian riêng để làm việc tại nhà đã trở nên bức thiết.

Giải pháp nào giúp người trẻ dễ sở hữu nhà?

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), giá nhà bình dân (khoảng 2 tỷ đồng trở lại) cũng cao hơn khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của xã hội.

Do đó, người có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động và người nhập cư khó có cơ hội tạo lập nhà ở nếu không có chính sách hỗ trợ. Đơn vị này cũng đưa ra các kiến nghị để khơi thông dòng vốn tín dụng cho các chủ đầu tư nhằm phát triển các dự án nhà ở giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp địa ốc nên xây dựng nhiều hơn các dự án phù hợp cho đối tượng "lao động vàng" hiện nay. Ở chiều ngược lại, những người trẻ cũng cần lập kế hoạch để gia tăng thu nhập của bản thân; có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu hợp lý; hạn chế các khoản chi tiêu không cần thiết... Từ nguồn vốn tự có khoảng 50% giá trị căn nhà, người trẻ có thể tận dụng đòn bẩy tài chính, hoặc các chính sách ưu đãi từ phía các chủ đầu tư để mua nhà.

9X Quy Nhơn - dự án cho người trẻ của Hưng Thịnh Land tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Hiện tại, một số chủ đầu tư đang phát triển các dòng căn hộ "may đo" cho những người trẻ, đơn cử Hưng Thịnh Land với khu căn hộ 9X Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định). Theo nhà phát triển, dự án hướng đến các khách hàng trẻ - những người đang bước những bậc thang đầu trên con đường sự nghiệp và xây dựng tổ ấm mới.

Trước đó, vào giai đoạn thị trường nhà đất đóng băng những năm 2008 - 2013, Hưng Thịnh đã tạo tiếng vang khi cung cấp dòng sản phẩm giá "vừa túi tiền" là chuỗi căn hộ 8X Đầm Sen, 8X Thái An, 8X Plus... tại (TP HCM). Giá mỗi sản phẩm khi đó chưa đến 1 tỷ đồng, đã giải bài toán an cư cho thế hệ 8X sinh sống và lập nghiệp tại TP HCM.

Theo đơn vị phát triển dự án, 9X Quy Nhơn là sản phẩm hội tụ nhiều điểm mạnh về vị trí, tiện ích và có mức giá phù hợp với tích lũy của nhiều đối tượng khách hàng. Đây hứa hẹn là tiền đề để người trẻ xây dựng tổ ấm và vững bước trong hành trình sắp tới.

Dự án gồm 5 block căn hộ với tên gọi The Glory, The Riches, The Lucky, The Friendly, The Trendy. Mỗi block cao 21 tầng và một tầng hầm, diện tích căn hộ đa dạng từ một đến ba phòng ngủ và căn studio.

9X Quy Nhơn ghi điểm với đầy đủ tiện ích nội khu. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Với người trẻ mua nhà, tiện ích hiện đại cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Thấu hiểu tâm lý đó, Hưng Thịnh Land bố trí đa dạng tiện ích nội khu tạo nên một không gian sống phù hợp cho giới trẻ, bao gồm: vườn nướng BBQ, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, công viên, bồ bơi, khu thể thao ngoài trời, sân cầu lông, sân tennis, khu clubhouse, phòng gym, đài phun nước, hồ cảnh quan...

Hiện, căn hộ 9X Quy Nhơn được giới thiệu với mức giá từ 1,25 tỷ một căn. Nhà phát triển cũng áp dụng lịch thanh toán giãn chỉ 1% một tháng (khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng), giúp việc sở hữu nhà của người trẻ trở nên dễ dàng hơn.

Hoài Phong