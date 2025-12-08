Ước mơ được sống của cô bé 9 tuổi

Ước mơ được sống của cô bé 9 tuổi









Lâm ĐồngBé Tuyết Nhung ghì chặt tay mẹ, mắt nhắm nghiền khi bác sĩ chuẩn bị kim tiêm chọc tủy, không một tiếng la hét.