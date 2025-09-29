Ước gì có người cùng tần số để hít hà mùa thu Hà Nội

Mùa thu này, nếu có anh cùng đi dạo phố, cùng thưởng thức hương vị cốm Hà Nội, với em sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Em bước qua tuổi 37. từng trải qua đổ vỡ, nhưng chính điều đó giúp em biết yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Giờ đây em sống tích cực, yêu đời, độc lập, có công việc tốt, có tài chính tạm ổn, có con, có một cuộc sống nhiều màu sắc. Em thấy mình thật đủ đầy, chỉ còn thiếu một mảnh ghép để được là một người phụ nữ, một người vợ đúng nghĩa - được yêu thương và cũng được trao đi yêu thương.

Em chia sẻ về bản thân chút nha:

Em làm công việc chính là văn phòng, ổn định và độc lập về tài chính, tự lo được cho bản thân và con ở mức cơ bản. Bạn ấy đang học cấp một thôi, có tiết kiệm, sống chủ động và có trách nhiệm. Em yêu cuộc sống năng động, kiểu sáng dậy sớm đọc sách hoặc tập thể dục. Em thích yoga và chạy nè, kể mà anh cũng có sở thích yêu thể thao thì tuyệt, có dịp mình cùng thi nha hihi. Em còn thích học phát triển bản thân: đọc sách, tham gia các buổi workshop nhỏ, thích trao đổi những chủ đề có chiều sâu, từ cách nuôi dạy con đến những suy tư về cuộc sống. Thi thoảng sắp xếp được công việc hoặc có dịp đi cùng bạn thì em thích xách ba lô đi chơi hoặc du lịch khám phá – không cần sang chảnh, chỉ cần nhiều trải nghiệm: ngủ homestay, ăn đồ địa phương, nghe chuyện người bản xứ và mang về những kỷ niệm có mùi nắng, mùi sương...

Mọi người nói em lạc quan, yêu đời và hay cười, em cũng thấy vậy. Cuộc sống nhiều màu sắc mà, sao mình không nhìn bằng gam màu tích cực anh nhỉ.

Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp được người đàn ông tử tế, có trách nhiệm và chân thành. Người mà em có thể tin tưởng, thấy an toàn để có thể nắm tay cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị hằng ngày. Mong anh trưởng thành, có trách nhiệm, biết lắng nghe; đôi khi im lặng bên cạnh nhau còn hơn cả ngàn lời nói; yêu trẻ nhỏ, thích khám phá, có lối sống tích cực.

Mùa thu này, nếu có anh cùng đi dạo phố, cùng thưởng thức hương vị cốm Hà Nội, với em sẽ là điều tuyệt vời nhất. Em rất dễ rung động trước những hình ảnh thể hiện tình cảm gia đình, kiểu hai ông bà già cùng nhau đi dạo công viên hay cảnh bố mẹ đón con lúc con tan trường... Có lẽ bởi em đã từng trải qua đổ vỡ, thấy được sự quý giá của hạnh phúc gia đình, nên em càng trân quý sự gắn kết tưởng chừng bình thường ấy hơn.

Sau những biến cố, em đã học cách quay về bên trong, vun đắp bản thân, bớt đổ lỗi cho hoàn cảnh, biết tha thứ và bao dung hơn, thấy hài lòng với những gì mình đang có: có gia đình bố mẹ yêu thương, có công việc ổn, có con, có bạn bè tốt, có cuộc sống nhiều màu sắc. Chỉ còn thiếu một mảnh ghép để em có thể là một người phụ nữ, một người vợ đúng nghĩa - được yêu thương, chở che và được trao đi yêu thương một cách trọn vẹn.

Em mong anh ở Hà Nội hoặc Bắc Ninh để mình có thể tiện gặp gỡ nếu có duyên. Anh có thể có chung hoàn cảnh như em để mình dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và nếu anh có con, em nghĩ em cũng sẽ yêu thương bạn ấy như chính con em. Khi đó, các con sẽ có thêm bố, thêm mẹ, tình yêu thương cũng được nhân đôi, anh nhỉ?

Nếu anh thấy đồng cảm và có chút gì đó ấn tượng, hãy gửi thư cho em nhé.

