UOB Việt Nam ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến, nhiều ưu đãi

Ngân hàng UOB Việt Nam giới thiệu các dòng thẻ tín dụng với nhiều tính năng như hoàn tiền, tích điểm, bảo hiểm du lịch, phòng chờ sân bay và hàng nghìn ưu đãi trên khắp ASEAN.

Sự kiện ra mắt bộ thẻ được tổ chức tại TP HCM, ngày 21/10. Danh mục Thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến, mang đến trải nghiệm đa dạng, gắn liền với phong cách sống và các ưu đãi độc quyền thông qua hợp tác với những thương hiệu trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo ngân hàng và các khách mời tại sự kiện ra mắt. Ảnh: UOB Việt Nam

Theo đại diện nhà băng, sự kiện này là bước tiến trong chiến lược mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng Việt Nam. Các dòng thẻ tín dụng của UOB được thiết kế riêng cho từng nhóm khách hàng, đáp ứng nhiều phong cách chi tiêu khác nhau. Mỗi dòng thẻ mang lại giá trị sử dụng rõ ràng và khả năng tiếp cận liền mạch với các ưu đãi trên khắp ASEAN.

4 dòng Thẻ tín dụng của ngân hàng. Ảnh minh họa: UOB Việt Nam

Trong đó, thẻ tín dụng UOB PRVI Miles dành cho khách hàng yêu thích du lịch, mang đến ba lần điểm thưởng khi chi tiêu trong khu vực Đông Nam Á, 8 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí mỗi năm. Mức phí chuyển đổi ngoại tệ của thẻ này ở mức 1,99% và gói bảo hiểm du lịch trị giá đến 5 tỷ đồng. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành vé máy bay hoặc hoàn tiền du lịch.

Đối với người dùng ưu tiên chi tiêu hiệu quả, dòng thẻ UOB One hoàn tiền được thiết kế với ưu đãi lên đến 10% cho Grab và phương tiện giao thông đường bộ, 5% cho các dịch vụ đăng ký định kỳ, 3% cho bảo hiểm và 2% cho mua sắm. Mỗi giao dịch trở thành cơ hội nhận lại giá trị thiết thực.

Dòng thẻ UOB World hướng đến thế hệ trẻ yêu công nghệ mang đến năm lần điểm thưởng cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và giải trí. Điểm thưởng có thể quy đổi thành sản phẩm Apple, phụ kiện du lịch, e-voucher hoặc quà tặng cao cấp, phù hợp với phong cách tiêu dùng hiện đại.

Trong bộ thẻ còn có dòng Lazada UOB được thiết kế dành cho những tín đồ mua sắm trực tuyến, mang lại 10 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Lazada, giảm giá 30% vào cuối tuần. Khách hàng được tặng e-voucher trị giá 200.000 đồng trong tháng sinh nhật của chủ thẻ.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết nhà băng thiết kế bộ thẻ tín dụng này với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Dù yêu thích ẩm thực, du lịch hay mua sắm, mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của mình.

"Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ", ông Paul Kim nói.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân chia sẻ tại sự kiện ra mắt thẻ. Ảnh: UOB Việt Nam

Theo nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN do UOB phối hợp cùng Boston Consulting Group (BCG) thực hiện năm 2024, người Việt chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm như du lịch, ẩm thực và sự kiện giải trí so với mức trung bình khu vực. Có 42% người được khảo sát cho biết đã tăng chi cho các hoạt động trải nghiệm, trong khi tỷ lệ trung bình của ASEAN là 35%. Nhóm Gen Z ghi nhận mức chi tiêu cao nhất, với 47% cho biết ưu tiên chi tiêu cho các hoạt động này.

Về chi tiêu ở nước ngoài, hơn 70% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu trong khu vực ASEAN, phổ biến nhất là tại Thái Lan và Singapore. Trong các phương thức thanh toán, 71% người được hỏi cho biết họ thích sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ vật lý, hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ di động, trong khi chỉ có 38% thích sử dụng tiền mặt.

Trước xu hướng này, UOB đã mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trong nước và khu vực, để mang đến các ưu đãi và đặc quyền cho chủ thẻ trong lĩnh vực du lịch, mua sắm, ẩm thực và giải trí. Với mạng lưới hơn 8,4 triệu khách hàng bán lẻ và hệ sinh thái đối tác khu vực sâu rộng, UOB mang đến hơn 1.000 ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ tại các quốc gia trong khu vực.

Cụ thể, một số ưu đãi khu vực nổi bật gần đây mà chủ thẻ UOB tại Việt Nam có thể tiếp cận như: hoàn 100% phí chuyển đổi ngoại tệ và phí chuyển đổi trả góp trong mỗi chuyến đi; hoàn tiền đến 20% tại các cửa hàng miễn thuế ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Khách hàng được giảm đến 12% khi đặt dịch vụ qua Agoda, ưu đãi tại The Shilla Duty Free (Singapore), ưu đãi hợp tác cùng Singapore Airlines, giá vé đặc biệt với Qatar Airways, EVA Air và các chương trình đặc biệt dành cho nhạc kịch, nhà hàng và điểm tham quan trong khu vực Marina Bay, Singapore.

Chủ thẻ được quyền mua vé trước cho các sự kiện giải trí toàn cầu, như giảm giá đến 20% cho nhạc kịch Broadway. Mua vé sớm cho các buổi hòa nhạc của các ngôi sao quốc tế như Mariah Carey, tiếp nối thành công từ các chương trình ưu đãi trước đó dành cho tour diễn của Taylor Swift, Ed Sheeran và Lady Gaga.

Ngoài các ưu đãi trong khu vực, tại Việt Nam, chủ thẻ UOB còn được hưởng các quyền lợi riêng như giảm giá lên đến 30% tại các nhà hàng cao cấp hoặc suất ăn fine dining miễn phí tại nhiều nhà hàng được Michelin lựa chọn ở TP HCM và Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhà băng vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Oxalis và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mở ra cơ hội trải nghiệm các kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ tại Việt Nam cho chủ thẻ tại năm thị trường ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đặc biệt, 10 khách hàng tại Việt Nam có điểm tích lũy cao nhất khi sử dụng các sản phẩm của ngân hàng UOB sẽ được nhận lời mời tham gia hành trình khám phá hang Sơn Đoòng, một trong những hang động lớn nhất thế giới.

Theo đại diện nhà băng, việc ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến cùng hệ sinh thái ưu đãi khu vực thể hiện cam kết của UOB trong việc mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với phong cách sống. Ngân hàng hướng đến việc mở rộng mảng bán lẻ, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các đặc quyền quốc tế và tận hưởng cuộc sống hiện đại hơn qua mỗi trải nghiệm tài chính.

Hoàng Đan