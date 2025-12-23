UOB tổ chức sự kiện giới thiệu giải pháp ngân hàng

Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm, tư vấn dịch vụ thanh toán lương - Workplace Banking cho doanh nghiệp và ưu đãi cho khách hàng tại Bình Dương (cũ).

Sự kiện được tổ chức tại Aeon Mall Bình Dương Canary, ngày 7/12. Buổi giới thiệu thu hút đông đảo người tham dự nhờ không gian tương tác mở, mini game, cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ và khám phá hệ sinh thái ngân hàng với đa dạng các giải pháp tài chính từ UOB Việt Nam.

Khách hàng được hưởng loạt ưu đãi từ UOB như: hoàn tiền 50.000 đồng khi mở tài khoản, tặng voucher UrBox 50.000 đồng khi đăng ký thẻ ghi nợ và hoàn tiền đến 500.000 đồng khi chi tiêu, duy trì số dư hợp lệ, ưu đãi đặc biệt khi mở thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, nhà băng còn tổ chức chuỗi sự kiện "UOB Coffee Tour" nhằm gặp gỡ và tư vấn dịch vụ thanh toán lương - Workplace Banking cho các doanh nghiệp tại Bình Dương.

Sự kiện hút đông đảo khách tham gia. Ảnh: UOB Việt Nam

Workplace Banking được thiết kế chuyên biệt, giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý lương trên nền tảng ngân hàng chuẩn quốc tế. Người lao động được hỗ trợ mở tài khoản tập trung ngay tại nơi làm việc, giúp thuận tiện cho việc đồng bộ dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Dịch vụ mới giúp chuẩn hóa quy trình tài chính - nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và nhất quán.

Bên cạnh lợi ích vận hành cho doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán lương của UOB còn mang lại nhiều tiện ích cho người lao động. Khi nhận lương qua nhà băng này, người lao động được miễn phí mở và duy trì tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, đồng thời có cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính khác như thẻ tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư và các gói vay ưu đãi... Điều này giúp người lao động chủ động hơn trong quản lý chi tiêu, tích lũy và lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Nhân viên ngân hàng giới thiệu các giải pháp tài chính cho người lao động tại chuỗi sự kiện. Ảnh: UOB Việt Nam

UOB là ngân hàng quốc tế đến từ Singapore, với hơn 32 năm hoạt động tại Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, nhà băng được biết đến là ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng, tập trung chủ yếu tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP HCM. Do đó, chuỗi hoạt động vừa qua giúp ngân hàng tăng cường sự hiện diện tại khu vực Bình Dương (cũ), thể hiện cam kết mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và chuẩn mực từ ngân hàng quốc tế đến từ Singapore.

Khách hàng được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu - từ tiền gửi, tài khoản thanh toán, vay tiêu dùng, vay mua nhà, bảo hiểm đến đầu tư bền vững. Bên cạnh đó, người dùng còn được hưởng các đặc quyền và ưu đãi cho nhiều nhu cầu như du lịch, mua sắm và ẩm thực không chỉ tại Việt Nam mà còn trong mạng lưới khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Đan