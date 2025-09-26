UOB: Thương mại xuyên biên giới tạo động lực cho doanh nghiệp Việt

Dòng vốn FDI đổ vào ASEAN kèm theo sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, phát triển mạnh của thương mại điện tử, là những động lực thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt, theo chuyên gia UOB.

Thông tin nêu tại chương trình "Cổng kết nối số đến thị trường toàn cầu" được UOB Finlab tổ chức tại TP HCM ngày 19/9, với chủ đề "Nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh xuyên biên giới từ thương mại điện tử". Sự kiện đánh dấu lần thứ ba liên tiếp chương trình UOB Finlab được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, logistics và pháp lý, nhằm mang đến cho doanh nghiệp góc nhìn thực tiễn, định hướng chiến lược.

Các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UOB

Các chuyên gia tại sự kiện cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chứng kiến nhiều biến động, từ căng thẳng địa chính trị đến thay đổi trong chuỗi cung ứng, song các tín hiệu vĩ mô mở ra không ít điểm sáng. Quyết định hạ lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được nhận định sẽ tạo ra môi trường tài chính thuận lợi hơn, giảm chi phí vay vốn, đồng thời khuyến khích đầu tư và thương mại quốc tế.

Những yếu tố này được xem là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, tận dụng tốt hơn các cơ hội mở rộng kinh doanh xuyên biên giới.

Cơ hội gia tăng thương mại nội khối ASEAN

Theo Kết quả Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của UOB, bất chấp những biến động vĩ mô, 60% doanh nghiệp Việt Nam vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế trong năm nay, trong đó 46% có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng ra thị trường quốc tế. Đáng chú ý, gần 70% doanh nghiệp kỳ vọng thương mại nội khối ASEAN sẽ tăng tốc, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này trong việc tạo động lực tăng trưởng. 94% doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thương mại điện tử xuyên biên giới và xem đây là công cụ trọng yếu để mở rộng xuất khẩu.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB, nhận định ASEAN tiếp tục là điểm đến đầu tư và thương mại hấp dẫn. Khu vực có lợi thế lớn nhờ dân số trẻ và quy mô thị trường rộng.

Động lực tăng trưởng còn đến từ ba yếu tố chính: sự phối hợp chính sách xuyên biên giới ngày càng chặt chẽ, mức độ hội nhập sâu rộng giữa các ngành kinh tế trong nội khối và môi trường hòa bình cùng với sự ổn định chính trị nội địa tương đối vững chắc.

Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đa dạng hóa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư, thương mại chảy vào ASEAN. Trong khi dòng vốn FDI toàn cầu năm 2024 chỉ tăng khoảng 3,7%, ASEAN đạt mức tăng gần 10%, tương đương 225 tỷ USD. Con số này cho thấy sức hút đặc biệt của khu vực.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB Ảnh: UOB

Cần chuẩn bị bài bản về tài chính, công nghệ và quản trị

Cũng theo ông Suan Teck Kin, Việt Nam có lợi thế nhờ hội nhập sâu, nhưng cũng dễ chịu tác động từ biến động bên ngoài. Doanh nghiệp nên đa dạng hóa thị trường, làm việc với đối tác địa phương đáng tin cậy và tận dụng chính sách hỗ trợ của UOB và các đối tác.

Các chuyên gia tại sự kiện đều thống nhất rằng để biến cơ hội thành kết quả, doanh nghiệp Việt cần những bước đi cụ thể. Ông Jimmy Tay Chin Ming, Giám đốc cấp cao, Khối số hóa và Kênh dịch vụ Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh thương mại xuyên biên giới đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản về tài chính, công nghệ và quản trị. Ông cho rằng UOB cùng hệ sinh thái UOB Finlab đang nỗ lực mang đến giải pháp thiết thực để doanh nghiệp Việt vừa thích ứng với biến động ngắn hạn, vừa nắm bắt cơ hội mở rộng dài hạn.

Ông Jimmy Tay Chin Ming, Giám đốc cấp cao, Khối số hóa và Kênh dịch vụ Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UOB

Ở góc độ nền tảng số, bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba Việt Nam, cho biết thương mại điện tử không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là hệ sinh thái công nghệ với nhiều công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và tiếp cận người mua toàn cầu. Doanh nghiệp biết cách tận dụng sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh. Theo bà, minh bạch trong giao dịch và cam kết thực hiện đúng hợp đồng là yếu tố then chốt để xây dựng uy tín trên thị trường quốc tế.

Từ khía cạnh logistics, ông Jurgen Weber, Chủ tịch Ủy ban Logistics EuroCham, khẳng định chi phí và thời gian giao hàng vẫn là rào cản lớn với doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, nếu ứng dụng công nghệ quản lý chuỗi cung ứng và minh bạch hóa dữ liệu vận chuyển, doanh nghiệp Việt có thể nâng cao uy tín và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng toàn cầu.

Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý cho rằng việc siết chặt quy định thương mại điện tử, đặc biệt yêu cầu minh bạch dữ liệu, sẽ buộc doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống quản trị từ sớm. Yếu tố trên là áp lực, vừa là cơ hội để doanh nghiệp chuẩn hóa và tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Hợp tác đa ngành để phát triển bền vững

Song hành với thương mại điện tử, yếu tố tài chính và quản trị rủi ro cũng được các chuyên gia tại UOB nhấn mạnh. Bà Phạm Vân Khánh, Giám đốc khối tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền UOB Việt Nam, chia sẻ rằng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi mở rộng ra quốc tế.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, UOB đã xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện. Các giải pháp chuỗi cung ứng khu vực của ngân hàng bao phủ toàn bộ vòng đời kinh doanh, từ mua sắm đến thanh toán, từ sản xuất đến bán hàng và thu hồi công nợ. Bên cạnh đó là các gói tài trợ thương mại, quản lý tiền mặt và thanh khoản được thiết kế riêng cho hoạt động xuyên biên giới. Với định vị là "One Bank for ASEAN" (Một ngân hàng cho ASEAN), UOB có mạng lưới rộng khắp tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cho phép hỗ trợ doanh nghiệp Việt đồng bộ và linh hoạt.

"Chúng tôi giúp các doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các cơ hội thương mại trong ASEAN và toàn cầu thông qua sự kết hợp giữa các giải pháp chiến lược, kết nối khu vực, chuyển đổi số. Những hỗ trợ này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng trưởng mà sẽ định hình lại chiến lược quốc tế hóa, mở rộng kênh bán hàng toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn", bà Khánh nói.

Đồng thời, UOB Việt Nam cũng vận hành đội ngũ tư vấn đầu tư nước ngoài (FDI Advisory) chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mở rộng hoạt động ra khu vực và tận dụng vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc kết hợp tư vấn chiến lược, giải pháp tài chính, kết nối hệ sinh thái đối tác giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô xuất khẩu, quản lý rủi ro tốt hơn và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình năm nay, UOB phối hợp Innovative Hub - đại lý ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam, đưa ra gói ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Gói ưu đãi là giải pháp tích hợp về tài chính và thương mại điện tử, mục tiêu giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng, thông qua hoạt động thương mại xuyên biên giới đặc biệt là với hình thức thương mại điện tử.

Đại diện UOB cho biết, đây là những hỗ trợ thiết thực giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng toàn cầu và xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế.

Khép lại sự kiện, các chuyên gia đều thống nhất rằng triển vọng tăng trưởng từ thương mại xuyên biên giới là rất lớn, đặc biệt khi dòng vốn quốc tế có xu hướng tìm đến những thị trường năng động sau động thái nới lỏng chính sách của Fed. Doanh nghiệp Việt nếu biết tận dụng công cụ số, xây dựng uy tín và kết nối cùng hệ sinh thái đối tác sẽ không chỉ vượt qua giai đoạn biến động, mà còn mở ra con đường phát triển bền vững.

Hoàng Đan