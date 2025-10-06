UOB tặng hệ thống lọc nước cho người dân tỉnh Lâm Đồng

Ngân hàng UOB tổ chức lễ trao tặng hệ thống lọc nước cho xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng, giúp khoảng 1.000 hộ gia đình được tiếp cận với nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.

Dự án là một phần trong chương trình "Hành động xanh, tương lai xanh" do UOB Việt Nam triển khai từ năm 2024. Theo đại diện nhà băng, Tà Đùng còn nhiều khó khăn, phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc M'Nông. Đặc biệt, nhiều người dân nơi đây gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch, do chi phí nước sạch cao, nhiều hộ gia đình vẫn phải sử dụng nguồn nước từ giếng đào, ao hồ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hóa chất và rác thải nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Hệ thống lọc nước sạch đặt tại khu vực ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng. Ảnh: UOB

Hệ thống lọc nước do ngân hàng trao tặng sử dụng công nghệ xử lý bằng tia UV, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và tạp chất để tạo ra nguồn nước tinh khiết đạt chuẩn an toàn. Kết quả kiểm nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM cho thấy nguồn nước sau lọc có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Nhờ đó, khoảng 1.000 người dân địa phương có thể sử dụng nước sạch cho các nhu cầu thiết yếu như nấu ăn, uống, vệ sinh cá nhân. Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp nước sạch cho trường học tại xã, giúp giáo viên và học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần.

Hệ thống lọc nước do ngân hàng trao tặng mang đến nguồn nước sạch cho hơn 1.000 người dân Tà Đùng. Ảnh: UOB

Trước khi mang nước sạch đến Tà Đùng, chương trình "Hành động xanh, tương lai xanh" đã khởi động bằng hoạt động trồng 1.000 cây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vào năm 2024. Diện tích khoảng 3 ha đã được phủ xanh với tỷ lệ sống đạt 80%, góp phần giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn và cải thiện chất lượng không khí.

Nhà băng trồng 1.000 cây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: UOB

Đại diện ngân hàng đánh giá, sự hồi sinh của rừng còn mang ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học, tạo nơi trú ngụ cho hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có những loài quý hiếm đang đứng trước nguy cơ biến mất. Đặc biệt, chương trình trồng cây còn tạo sinh kế cho người dân địa phương, những người trực tiếp gieo mầm, chăm sóc và bảo vệ rừng, từ đó mở ra giá trị kinh tế - xã hội bên cạnh giá trị môi trường.

Đến nay, UOB Việt Nam đã hoàn thành cam kết kép: trồng 1.000 cây xanh và trao tặng hệ thống lọc nước cho người dân vùng sâu vùng xa tại Tà Đùng. Từ việc gieo mầm xanh trong rừng đến việc đưa dòng nước sạch về bản làng, mỗi hoạt động đều nhằm hướng tới tương lai bền vững cho cộng đồng.

"Chương trình là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cộng đồng thông qua những hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực và mang lại giá trị bền vững", đại diện nói.

Hoàng Đan