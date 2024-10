Tại lễ trao giải HR Asia Award ở TP HCM hồi tháng 8, UOB Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024". Trước đó ba tháng, ngân hàng cũng đạt chứng nhận "Great Place To Work". Dịp này, bà Nguyễn Khánh Ninh Trang - Giám đốc Nhân sự, ngân hàng UOB Việt Nam - trò chuyện với VnExpress về chính sách nhân sự, triết lý con người và những hoạt động gắn kết nhân viên.

- Năm 2023, chúng tôi lần đầu tham dự HR Asia Award, lọt vào danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Năm nay, ngoài giải cao nhất, ngân hàng được xướng tên ba hạng mục: "Most Caring Company Award" (Quan tâm chăm sóc nhân viên tốt nhất), "Diversity, Equity, Inclusion Award" (Đa dạng, bình đẳng, hòa nhập) và "Sustainable Workplace Award" (Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững). Ban lãnh đạo lẫn tập thể nhân viên phấn khởi khi nỗ lực, đóng góp của mình được ghi nhận.

- Nhân viên UOB có cơ hội vay vốn mua nhà trả góp ưu đãi và linh hoạt, góp phần "an cư lạc nghiệp". Ngoài bảo hiểm sức khỏe, chính sách khám sức khỏe định kỳ tại công ty cũng khác biệt, đổi mới dựa trên ý kiến đóng góp của từng thành viên.

Qua các giai đoạn khác nhau, gắn kết tập thể là yếu tố quan trọng tại UOB. Thời Covid-19 bùng phát toàn cầu, mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe nhân viên lẫn gia đình họ. Ngân hàng đã đặt gần 30 máy thở, máy đo nồng độ oxy trong máu, gửi đến nhà từng người có nhu cầu sử dụng. Lúc ấy giãn cách xã hội, nhiều ca bệnh không thể đến bệnh viện, do đó, cần gấp thiết bị y tế này. Phòng nhân sự làm việc không kể ngày giờ, có khi nhận được yêu cầu dùng máy thở lúc 0h, 1-2h, trong vài tiếng máy đến kịp tay người cần.

Thực tế, hệ thống quản lý nhân sự, cách đánh giá hiệu quả nhân viên giữa UOB - Citibank có điểm tương đồng nhất định, do đó, người mới không gặp khó khăn, khúc mắc gì. Cách đây không lâu, chúng tôi có buổi trò chuyện công khai, đa số cựu nhân viên Citibank đánh giá cao cách quản lý, vận hành lẫn chính sách nhân sự của UOB. Họ nói thêm có động lực cống hiến vì ban lãnh đạo UOB hứa được, làm được.

- Cách lãnh đạo UOB "đãi cát tìm vàng", giữ chân hiền tài?

- Vài năm nay, chúng tôi liên tục kết nối, tìm kiếm người tài cho ngành. Cụ thể, mỗi năm, UOB trao các suất học bổng cho sinh viên năm 3-4 Đại học Kinh tế TP HCM. Chúng tôi cũng trao cơ hội để các bạn thực tập ở bộ phận phù hợp - từ tài chính, ngân hàng bán lẻ đến tín dụng.

Ngân hàng còn có nhiều khóa ươm mầm, dành cho những nhà lãnh đạo trong tương lai. Đơn cử, chương trình UOB NextGen Vietnam (Thế hệ mới) vừa ra mắt năm nay tạo cơ hội cho con em nhân viên UOB thử sức với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chương trình UOB Management Associate Programme (Quản trị viên tập sự) giúp ứng viên trẻ tiếp cận và làm việc trong môi trường đa quốc gia, định hướng phát triển bản thân thành nhân sự tài năng, nhà lãnh đạo tiềm năng của ngân hàng.

Với ngân hàng, quản lý rủi ro, phát triển nghiệp vụ rất quan trọng, do đó mọi nhân sự phải trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp, bắt buộc, đổi mới hàng năm, đảm bảo bắt kịp thay đổi của ngành.

Với nhóm nhân sự xuất sắc, ban lãnh đạo có nhiều chương trình đào tạo riêng như "Better U", khóa cập nhật kỹ năng mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, tăng hiệu suất như: phân tích dữ liệu, AI, quản lý dự án. Bên cạnh đó là khóa học về năng lực quản trị thời gian lẫn con người, làm sao để quản lý đội nhóm hiệu quả nhất...

Cá nhân giỏi có cơ hội công tác, tập sự ở chi nhánh nước ngoài. Nếu có công việc phù hợp trong tập đoàn ở các nước khác, chúng tôi khuyến khích các bạn gửi hồ sơ, tham gia phỏng vấn.

- Bà có thể chia sẻ chiến lược nhân sự của UOB trong thời gian tới?

- Các tháng còn lại năm 2024 và đầu 2025, chúng tôi lên kế hoạch tăng hàng trăm nhân viên khối ngân hàng bán lẻ, tuyển nhiều vị trí chức năng. Thông tin tuyển dụng sẽ xuất hiện ở kênh truyền thông khác nhau, hy vọng sớm tìm được nhân sự phù hợp công việc, văn hóa tổ chức và gắn kết lâu dài.

Ba năm tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu chính sách tốt nhất cho nhân viên gồm chương trình bảo hiểm sức khỏe, tăng cường thể lực cá nhân các câu lạc bộ thể thao (đá bóng, cầu lông, chạy bộ).

Hàng năm, UOB tổ chức giải chạy bộ từ thiện UOB Heartbeat Run ở các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam..., với sự tham gia của nhân viên lẫn gia đình họ, đối tác và các khách hàng. Chương trình nhằm gắn kết nhân sự, nâng cao sức khỏe, đồng thời chung tay làm điều tốt cho cộng đồng. Với mỗi km chạy, ngân hàng sẽ đóng góp số tiền nhất định, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ UOB Heartbeat để hỗ trợ cộng đồng yếu thế.

Ngân hàng đặt mục tiêu trong 5 năm sẽ trang bị 5 phòng máy vi tính cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL, từ nguồn quỹ UOB Heartbeat.

Năm nay, giải UOB Heartbeat Run lần 7 tại Việt Nam diễn ra ngày 19/10, dự kiến thu hút khoảng 1.800 người. Qua chương trình này, tập thể UOB Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần "keep the good going" - chung tay làm điều đúng đắn cho cộng đồng.