UOB: Người Việt tăng chi tiêu cho trải nghiệm, tài chính bền vững

Người Việt duy trì tâm lý lạc quan, chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm, ưu tiên sức khỏe - giáo dục, sản phẩm xanh và tài chính bền vững, theo báo cáo từ UOB.

Thông tin nêu tại sự kiện công bố Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) ấn bản lần thứ 6 năm 2025, do ngân hàng tổ chức tại TP HCM ngày 20/11. Theo nghiên cứu này, Việt Nam đạt 67 điểm trên Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng ASEAN, cao hơn trung bình khu vực và tăng ba điểm so với năm 2024. Chỉ số được xây dựng dựa trên 6 nhóm tiêu chí, phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về bối cảnh kinh tế và tài chính cá nhân.

Các diễn giả tại sự kiện. Ảnh: UOB

Chuyên gia đánh giá, tâm lý tích cực của người Việt xuất phát từ các dữ liệu vĩ mô ổn định. Hơn 8/10 người khảo sát bày tỏ sự lạc quan về kinh tế trong nước. Mức tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt 7,52% - con số cao nhất cùng kỳ kể từ 2011. Các yếu tố như lạm phát được kiểm soát, giá hàng hóa ổn định và dòng vốn FDI duy trì giúp củng cố niềm tin của người dân. Dự báo kinh tế cập nhật của UOB cũng nâng triển vọng tăng trưởng Việt Nam lên 7,7% sau kết quả tích cực của quý III.

Sự cải thiện về bối cảnh chung cũng góp phần nâng kỳ vọng tài chính cá nhân. Hơn 70% người tham gia khảo sát tin rằng tình hình tài chính sẽ tốt hơn trong năm tới. Mối lo về chi phí sinh hoạt giảm nhẹ, đặc biệt ở nhóm Gen Z. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn giữ sự thận trọng nhất định về thu nhập và các cam kết tài chính dài hạn.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối dịch vụ Tài chính cá nhân, ngân hàng UOB Việt Nam, đánh giá tâm lý lạc quan của người tiêu dùng thúc đẩy họ tăng chi tiêu và quan tâm hơn đến việc hoạch định tài chính cho tương lai.

"Chúng tôi cam kết đồng hành người tiêu dùng Việt Nam trong sự chuyển dịch này thông qua các giải pháp tài chính được cải tiến hơn, mang đến những trải nghiệm độc đáo, đáp ứng nhu ngày càng cao", ông Paul Kim nói.

Người Việt chú trọng vấn đề môi trường

Ông Paul Kim cho biết thêm, khi lo ngại về lạm phát giảm bớt, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến các vấn đề rộng hơn chẳng hạn như yếu tố môi trường. Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm hiện là mối quan tâm hàng đầu của 66% người tham gia khảo sát, vượt trên các yếu tố kinh tế. Sự thay đổi này đã định hình lại hành vi mua sắm, khi cứ ba người tiêu dùng Việt Nam thì có một người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện với môi trường, cao hơn mức trung bình khu vực 11%.

Ông Paul Kim chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: UOB

Bên cạnh ý thức bảo vệ môi trường, sự an tâm về tài chính cũng thúc đẩy chi tiêu gia tăng ở nhiều lĩnh vực quan trọng trong năm 2025. ACSS cho thấy, 67% người tiêu dùng Việt Nam báo cáo đã chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thể chất, vượt trên các chi phí sinh hoạt hàng ngày như điện nước, đi lại và thực phẩm (53%).

Hơn một nửa người tiêu dùng Việt cũng cho biết chi tiêu nhiều hơn cho các hạng mục trải nghiệm và cao cấp, phản ánh nhu cầu nâng cấp phong cách sống ngày càng tăng. 8/10 người tiêu dùng xem các trải nghiệm như sự kiện giải trí, ẩm thực cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng là phần thiết yếu trong cuộc sống.

Dữ liệu thẻ của UOB cũng phản ánh xu hướng trên. Tổng giá trị chi tiêu qua thẻ UOB cho các lĩnh vực ăn uống, giải trí và du lịch tại Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi tiêu cho giải trí tăng 48% và du lịch tăng 8%.

Để đáp ứng sở thích ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, ngân hàng đang nâng cấp danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ nhằm mang đến giá trị cao và trải nghiệm phong cách sống độc đáo cho khách hàng. Gần đây, đơn vị làm mới bộ sản phẩm thẻ tín dụng với tính năng và quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Thông qua các hợp tác chiến lược với những thương hiệu hàng đầu trong khu vực và tại Việt Nam, chủ thẻ UOB được hưởng đặc quyền trong du lịch, ẩm thực, mua sắm và giải trí, với hơn 1.000 ưu đãi trên toàn khu vực. Các quyền lợi này bao gồm quyền truy cập sớm vào các sự kiện giải trí toàn cầu, ưu đãi ẩm thực độc quyền, giảm giá du lịch và trải nghiệm thiên nhiên độc đáo như tour khám phá hang Sơn Đoòng, một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới.

Xu hướng chuẩn bị tài chính bền vững

Nghiên cứu ACSS còn thể hiện phần lớn người tiêu dùng Việt Nam có khả năng chủ động trong quản lý tài chính cá nhân, với 94% người tham gia khảo sát cho biết họ tự tin kiểm soát dòng tiền và lên kế hoạch chi tiêu. Mức độ chuẩn bị tài chính nhìn chung tích cực: 86% có quỹ dự phòng khẩn cấp, 79% tin rằng họ xử lý được các khoản nợ hiện tại, 82% cho rằng họ đã có bảo hiểm phù hợp và 76% đánh giá danh mục đầu tư hiện tại đủ hỗ trợ cho các mục tiêu dài hạn.

Thói quen tiết kiệm vẫn duy trì ổn định. 8/10 người Việt tiết kiệm hơn 10% thu nhập hàng tháng, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ. 57% cho biết đã tích lũy đủ để trang trải chi phí từ ba đến sáu tháng khi cần thiết.

Ở lĩnh vực đầu tư, hành vi có sự phân hóa mạnh. Mặc dù người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến kiến thức tài chính, chỉ 57% dành trên 10% thu nhập cho đầu tư, giảm 13% so với năm trước. Tiền gửi cố định vẫn là lựa chọn ưu tiên của 93% người tham gia khảo sát, phản ánh xu hướng thận trọng gia tăng.

Gen Z là nhóm có mức độ chuẩn bị tài chính thấp nhất trong nhóm được khảo sát, chỉ 33% sở hữu bảo hiểm sức khỏe tư nhân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt 43%. Thêm vào đó, 13% Gen Z cảm thấy chưa sẵn sàng để quản lý nợ.

Theo ông Paul Kim, kết quả khảo sát giúp ngân hàng hiểu rõ hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Từ đó, đơn vị có thể xây dựng các giải pháp tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ tài chính phù hợp hơn, đồng thời hỗ trợ khách hàng nâng cao khả năng chuẩn bị tài chính trong từng giai đoạn cuộc sống. "Việc thấu hiểu hành vi và ưu tiên của người tiêu dùng cũng tạo nền tảng để chúng tôi phát triển các sản phẩm cá nhân hóa, giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính bền vững", ông Paul Kim nói.

Hoàng Đan