UOB khởi động dự án trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Ngân hàng UOB Việt Nam khởi động dự án trồng 10.000 cây xanh tại rừng phòng hộ Đê Biển Tây, Cà Mau giai đoạn 2025-2027, nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Mở đầu cho dự án, cuối tháng 11 vừa qua, UOB Việt Nam cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức chuyến trồng rừng tại khu vực Đê Biển Tây, với sự tham gia của hơn 30 cán bộ nhân viên ngân hàng.

Dự kiến trong năm nay, dự án sẽ trồng xong 4.400 cây xanh, tương đương 1,3 ha rừng ngập mặn. Các cây được trồng chủ yếu là mắm trắng, loài tiên phong tại rừng ngập mặn với bộ rễ vòng cung bám đất chặt, giúp giảm sạt lở và cố định đất.

Đội ngũ ngân hàng trồng cây tại rừng phòng hộ Biển Tây. Ảnh: UOB Việt Nam

Đồng hành ngân hàng xuyên suốt dự án là Gaia, tổ chức với nhiều dự án trồng, chăm sóc rừng tại nhiều địa phương, mang lại tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. Hai bên chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, hướng đến Việt Nam xanh, khỏe mạnh và bền vững hơn.

Theo đại diện ngân hàng, dự án lần này nhằm bảo vệ bờ biển, hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết của đơn vị trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển, chịu tác động trực tiếp từ việc nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở.

Cán bộ, nhân viên ngân hàng trồng cây. Ảnh: UOB Việt Nam

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, Cà Mau mất hơn 6.200 ha đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở, trong đó có đến 204 km bị sạt lở. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân và làm suy giảm "lá chắn xanh" bảo vệ vùng cực Nam Tổ quốc. Rừng ngập mặn vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu bão, lũ, xói mòn và hấp thụ carbon. Hệ sinh thái rừng cũng là nơi nuôi dưỡng ấu trùng hải sản, góp phần ổn định và nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái.

Bà Lim Lijuan, Giám đốc Cấp cao Phòng Tài chính, Dịch vụ Doanh nghiệp và Phát triển bền vững của ngân hàng. Ảnh: UOB Việt Nam

Bà Lim Lijuan, Giám đốc cấp cao phòng Tài chính, Dịch vụ doanh nghiệp và Phát triển bền vững UOB Việt Nam, cho biết những đợt bão, lũ lớn gần đây cho thấy sự cần thiết của việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, trong đó rừng đóng vai trò quan trọng. Bà nhấn mạnh, ngân hàng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững không chỉ qua cách vận hành doanh nghiệp, mà còn qua các hoạt động cộng đồng cụ thể, như dự án trồng 10.000 cây tại Đê Biển Tây. Chương trình là một phần trong hành trình dài hạn của UOB nhằm tạo ra giá trị bền vững cho con người, cộng đồng và môi trường.

Trước dự án trồng rừng tại Đê Biển Tây, UOB Việt Nam đồng hành Gaia trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận), một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất thế giới. Dự án này góp phần phủ xanh những khu vực rừng nghèo kiệt trên đất cát ven biển, mở rộng diện tích sống cho các loài hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học và an ninh nguồn nước.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho biết tổ chức ghi nhận sự đồng hành liên tục của UOB Việt Nam trong các hoạt động trồng rừng và chăm sóc rừng những năm gần đây. Từ 700 cây tại Tà Kóu năm 2024 đến 4.400 cây tại Đê Biển Tây trong khuôn khổ cam kết 10.000 cây, bà đánh giá đầu tư vào thiên nhiên luôn mang lại giá trị dài hạn cho môi trường và cộng đồng. "UOB là một trong những doanh nghiệp thể hiện rõ trách nhiệm với xã hội và môi trường", bà nói.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Ảnh: UOB Việt Nam

Tập đoàn UOB cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tài chính xanh để hỗ trợ các doanh nghiệp trên khắp khu vực chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững, xanh và giảm phát thải hơn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, tại Việt Nam UOB còn triển khai nhiều dự án bảo vệ môi trường như: "Hành động xanh - Tương lai xanh" khởi động từ 2024, trao tặng hệ thống lọc nước cho xã Tạ Đùng (Lâm Đồng), giúp 1.000 hộ gia đình tiếp cận nguồn nước sạch; trồng 1.000 cây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Đơn vị còn tổ chức chạy bộ gây quỹ thường niên UOB Heartbeat, đóng góp hơn 2 tỷ đồng trong ba năm qua (2023-2025), dùng ngân sách này để trang bị các phòng máy vi tính cho hàng nghìn học sinh ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hoàng Đan