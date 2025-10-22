UOB hợp tác Oxalis phát triển du lịch bền vững tại Quảng Trị

UOB cùng Oxalis hợp tác Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm phát triển du lịch mạo hiểm bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng tại Quảng Trị.

Sự kiện ký kết diễn ra tại TP HCM, ngày 20/10. Theo Biên bản ghi nhớ (MOU), các bên thống nhất triển khai mô hình du lịch có trách nhiệm, hướng đến mục tiêu vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao đời sống người dân tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Thỏa thuận mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác về bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng và quảng bá hình ảnh du lịch, di sản Việt Nam ra khu vực.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ký MOU với Công ty TNHH Oxalis và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: UOB

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam, cho biết việc hợp tác với Công ty TNHH Oxalis mở ra cơ hội kết nối giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. "Hành trình cùng Oxalis giúp khách hàng có cơ hội khám phá di sản thiên nhiên Việt Nam theo cách gần gũi, sâu sắc và đáng nhớ", ông Paul Kim nói.

Với vai trò là đối tác tài chính, UOB đồng hành Oxalis và Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong việc thúc đẩy mô hình du lịch mạo hiểm có trách nhiệm. Sự hợp tác này giúp mỗi chuyến đi của du khách mang ý nghĩa khám phá, đồng thời góp phần bảo tồn thiên nhiên, nâng cao giá trị di sản và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Theo ông Paul Kim, là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực, UOB Việt Nam theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng như: cung cấp nước sạch cho người dân vùng cao, trồng rừng, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và đồng hành trong các hoạt động bảo tồn thiên nhiên. Các dự án này thể hiện cam kết của nhà băng trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sống.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam. Ảnh: UOB

Oxalis Adventure là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác du lịch mạo hiểm tại địa phương. Đơn vị hiện tạo việc làm ổn định cho hàng trăm người dân Quảng Trị, từ porter (người bản địa có kinh nghiệm về địa hình, hướng dẫn và mang vác hành lý cho du khách trong các chuyến trekking hoặc leo núi), hướng dẫn viên đến nhân viên hậu cần. Mỗi người đều góp phần kết nối du khách với thiên nhiên, đồng thời bảo tồn di sản bằng chính công việc hàng ngày của mình.

Đại diện Oxalis cho biết, mỗi chuyến đi mang đến cơ hội để người dân địa phương cải thiện cuộc sống. "Chúng tôi mong muốn cùng UOB Việt Nam và Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của Quảng Trị (Quảng Bình cũ), đặc biệt là Sơn Đoòng, đến những du khách trân trọng giá trị chân thật và gắn bó với thiên nhiên", đại diện nói.

Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty TNHH Oxalis. Ảnh: UOB

Các tour khám phá do Oxalis tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, giới hạn số lượng khách và đảm bảo không xả thải ra tự nhiên. Sau mỗi hành trình, đội ngũ phục hồi cảnh quan để giữ nguyên vẻ hoang sơ của khu vực. Cách làm này góp phần duy trì sự bền vững của "vương quốc hang động" và nâng cao nhận thức của du khách về du lịch có trách nhiệm.

Hướng đến cùng mục tiêu phát triển bền vững, UOB Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế cộng đồng. Ngân hàng đồng thời quảng bá giá trị di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đến 5 thị trường trong khu vực gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Theo UOB, hoạt động quảng bá này là một phần trong chiến lược dài hạn kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam xanh - đẹp - bền vững trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Hợp tác với Oxalis thể hiện định hướng phát triển bền vững của ngân hàng, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho khách hàng tại nhiều quốc gia ASEAN.

Thông qua chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ UOB tại 5 quốc gia, khách hàng có thể khám phá di sản thiên nhiên Việt Nam theo hành trình độc đáo và khác biệt.

Hoàng Đan