Uniqlo ứng dụng công nghệ vào sản xuất jeans

Thương hiệu Uniqlo không chỉ tối ưu phom dáng, độ bền và sự thoải mái của jeans, còn ứng dụng các kỹ thuật xử lý vải tiên tiến để nâng cao trải nghiệm mặc.

Theo đại diện thương hiệu, điểm khác biệt lớn nhất tạo nên sự hoàn thiện của quần jeans Uniqlo là công nghệ laser tiên tiến thay thế các bước thủ công trong quá trình tạo hiệu ứng "vintage". Trước đây, các nhà sản xuất thường dùng dao nạo mài mòn vải tiêu thụ nhiều nước và đá mài khiến người lao động tiếp xúc bụi, hóa chất. Hiện công nghệ laser có thể khắc hoa văn, đường wash hoặc hiệu ứng phai màu lên bề mặt denim, mang lại hiệu ứng ba chiều màu sắc chân thực, đồng thời bảo toàn độ bền sợi vải.

Bên trong Trung tâm Cải tiến Jeans (Jeans Innovation Center - JIC) của Uniqlo tại Los Angeles. Ảnh: Uniqlo

Nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường trong sản xuất, Uniqlo kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến hoàn thiện sản phẩm. Thương hiệu chọn sợi cotton từ nguồn cung bền vững, được trồng với phương pháp hạn chế sử dụng nước và hóa chất, từ đó đảm bảo hệ sinh thái môi trường làm việc nông dân. Đây là nền tảng tạo ra loại denim chất lượng thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, hãng thời trang Nhật Bản cũng hợp tác với Kaihara - nhà sản xuất denim hàng đầu, chuyên cung cấp sợi vải denim bền đẹp cho nhiều hãng thời trang lừng danh thế giới. Một trong những kỹ thuật đặc biệt của Kaihara là kỹ thuật nhuộm giữ lõi sợi trắng. Cụ thể, Kaihara nhuộm bên ngoài sợi vải, vẫn giữ lõi màu trắng nguyên bản để tạo độ sâu vải, hiệu ứng cổ điển tinh tế cho quần jeans Uniqlo.

Kỹ thuật nhuộm của Kaihara vẫn giữ lõi màu trắng nguyên bản. Ảnh: Uniqlo

Kaihara tuân thủ chuẩn mực nghiêm ngặt đảm bảo độ bền đẹp của sợi vải. Các yếu tố về kết cấu hay thẩm mỹ denim cũng được kiểm soát bởi trực giác nhạy bén của thợ thủ công. Họ khắt khe trong việc tạo độ đàn hồi, độ bền, bắt buộc nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng qua thử nghiệm. Tất cả nhằm thể hiện cam kết tiếp thu phản hồi, không ngừng nghiên cứu đổi mới chất lượng Uniqlo Jeans.

Nhờ công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất bền vững và đồng bộ, chất lượng jeans của Uniqlo được đánh giá ổn định. "Công nghệ giúp Uniqlo Jeans mang đến trải nghiệm khác biệt: chất lượng vượt trội nhưng giá dễ tiếp cận, dễ mặc ứng dụng hàng ngày", đại diện hãng nói.

Uniqlo đang phát triển dòng jeans, cải tiến chất liệu denim thông qua nghiên cứu tại Trung tâm Cải tiến Jeans (JIC), thành lập năm 2016 ở Los Angeles (Mỹ). Dựa trên nền tảng "3F" - Fabric, Fit, Finish (chất liệu, phom dáng, độ hoàn thiện), các chuyên gia quốc tế tại JIC không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị của Jeans.

Với jeans, chất liệu quyết định sự thoải mái. Quần jeans ống suông cổ điển từ JIC được làm từ 100% cotton với kỹ thuật dệt chậm đảm bảo độ bền chắc, còn quần jeans dáng rũ có 59% cotton và 41% polycel tạo phom nhẹ nhàng cho nữ giới. Phom dáng quần jeans của Uniqlo cũng được tinh chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam.

Phom dáng quần jeans của Uniqlo được tinh chỉnh đến từng milimet. Ảnh: Uniqlo

JIC giữ gìn tinh thần nguyên bản của jeans kết hợp công nghệ và vật liệu tiên tiến, từ phát triển sợi vải đến hoàn thiện sản phẩm. Theo các chuyên gia, quần jeans tốt không chỉ về thiết kế hay sự thoải mái, còn phải sản xuất bền vững, tôn trọng môi trường và quyền lợi người lao động. Do đó, JIC phát triển các quy trình như cắt laser, giặt - sấy tiết kiệm tài nguyên, áp dụng tại nhiều nhà máy đối tác Uniqlo toàn cầu.

Sự khác biệt của Uniqlo Jeans theo thời gian. Ảnh: Uniqlo

Jeans ra đời cuối thế kỷ XIX, khi Levi Strauss và Jacob Davis đăng ký bằng sáng chế quần denim đinh tán năm 1873. Ban đầu, chúng được dùng làm trang phục lao động nhờ độ bền chắc. Sau đó, jeans trở thành biểu tượng văn hóa gắn với tinh thần tự do và cá tính. Qua hơn hai thế kỷ, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của jeans, từ việc sử dụng máy khâu công nghiệp để sản xuất hàng loạt trong thế kỷ XIX đến kỹ thuật nhuộm indigo tạo màu xanh đặc trưng, bổ sung sợi spandex vào thập niên 1970. Gần đây, công nghệ laser và ozone được dùng để xử lý bề mặt denim, tạo hiệu ứng thẩm mỹ và giảm lượng nước tiêu thụ.

Thanh Thư