Uniqlo hỗ trợ cộng đồng ở Việt Nam bằng 'sức mạnh của trang phục'

Thông qua dự án Peace for All và "The Heart of LifeWear", Uniqlo lan tỏa cam kết phát triển bền vững cộng đồng bằng "Sức mạnh của trang phục" ở Việt Nam.

Ngày 11/11, Uniqlo và Plan International Việt Nam đã khánh thành khu bán trú mới, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 120 học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang.

Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 1,07 tỷ đồng, trích từ Dự án gây quỹ Peace for All. Đây là một trong những thành quả của chương trình hợp tác giữa Uniqlo và Plan International Việt Nam nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11-24 tại tỉnh Tuyên Quang, hướng tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Lễ khánh thành khu bán trú cho học sinh tại Tuyên Quang. Ảnh: Uniqlo

Ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing cho biết: "Chúng tôi hy vọng những nỗ lực này góp phần tạo điều kiện để các em học sinh tại Tả Nhìu và nhiều ngôi trường khác tiếp tục nuôi dưỡng hành trình học tập, phát triển bản thân và ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình, cộng đồng và đất nước".

Trước đó, từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2025, dự án đã xây mới 3 nhà vệ sinh tích hợp phòng tắm, 1 khu nhà bán trú và cải tạo 5 khu nhà bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Nàn Ma, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho 2.161 học sinh và giáo viên. Những hạng mục này là một phần trong dự án Peace for All toàn cầu, gây quỹ bằng việc bán các mẫu áo UT mang thông điệp về hòa bình, công bố năm 2022.

Học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu. Ảnh: Uniqlo

Theo ông Yukihiro Nitta, đây là một trong các sáng kiến hiện thức hóa triết lý phát triển bền vững "Sức mạnh của trang phục" (The Power of Clothing) của tập đoàn, xây dựng trên niềm tin những gì chúng ta mặc có thể cải thiện cuộc sống và kết nối con người.

Cụ thể, mỗi chiếc áo mang trong mình một câu chuyện và mỗi lần mua hàng là một sự đóng góp cho các tổ chức toàn cầu đang nỗ lực vì trẻ em, người tị nạn và cộng đồng gặp khó khăn. "Đó là ý tưởng đơn giản nhưng đầy sức mạnh: ngay cả một chiếc áo thun bình dị cũng có thể khơi gợi hành động và gắn kết con người vì một mục tiêu lớn lao hơn - hòa bình", ông Yukihiro Nitta cho biết. Đến nay, Fast Retailing - công ty mẹ của Uniqlo - đã đóng góp toàn bộ lợi nhuận từ 7,1 triệu áo thun Peace for All, tương đương hơn 2,1 tỷ yen, cho các tổ chức quốc tế.

Song song Peace for All, sáng kiến khác góp phần lan tỏa "sức mạnh của trang phục" mang tên "The Heart of LifeWear" cũng được Uniqlo tích cực triển khai ở Việt Nam hai năm qua, nhằm cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng yếu thế.

Theo đó, vào 2024, thương hiệu đã phối hợp với Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt Heattech cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực tỉnh Sơn La, Yên Bái.

Sang năm thứ hai triển khai, Uniqlo vừa công bố trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt Heattech, tương đương 4,59 tỷ đồng, tới học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi và vùng lạnh của Việt Nam.

Uniqlo trao quà cho học sinh. Ảnh: Uniqlo

Ngay tháng 11, công ty cùng Plan International trao 5.000 áo giữ nhiệt Heattech đầu tiên của đợt này đến người dân, giáo viên và học sinh tại 8 trường ở Tuyên Quang. "Hoạt động này thể hiện nỗ lực không ngừng của Uniqlo trong việc mang đến sự ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tin đến với cộng đồng", ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc Uniqlo Việt Nam, cho biết.

Tháng 1/2026, công ty sẽ tiếp tục mang thêm 5.000 chiếc áo giữ nhiệt Heattech tới các tỉnh thành khác. Ông Akiyama Naoki khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển sáng kiến "The Heart of LifeWear". Những cam kết này góp vào mục tiêu trao tặng 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt Heattech đến với người tị nạn, trẻ em, nạn nhân thiên tai và người dân có hoàn cảnh khó khăn toàn cầu, được Uniqlo công bố vào tháng 9.

Người dân vùng cao tham gia các chiến dịch của nhãn hàng. Ảnh: Uniqlo

Bên cạnh "The Heart of LifeWear", Tổng giám đốc Uniqlo Việt Nam kỳ vọng đẩy mạnh chương trình Re:Uniqlo. Với 30 cửa hàng hiện tại, khi mạng lưới Uniqlo được mở rộng, số lượng cửa hàng tham gia Re:Uniqlo cũng sẽ tăng theo. Kết hợp hai chương trình này sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ tại khu vực này khi mùa đông đến.

Phiên An