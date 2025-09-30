Union Pacific mở rộng mạng lưới

MỹTập đoàn đường sắt Union Pacific bổ sung 15 khu phát triển trọng điểm vào mạng lưới, nhằm tăng khả năng tiếp cận đường sắt cho doanh nghiệp.

Theo đó, các trung tâm đường sắt mới cho phép Union Pacific tập trung nguồn lực, quản lý logistics hiệu quả và cung cấp dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng. Đây là những khu phát triển quy mô lớn, được quy hoạch cho nhà kho hoặc cơ sở công nghiệp xây dựng theo nhu cầu. Mỗi khu thường rộng trên 50 ha, có một chủ đất kiểm soát, được kết nối hạ tầng tiện ích và giao thông, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ địa phương.

Trong 15 khu mới, 12 khu nằm trên các tuyến đường sắt ngắn, dễ dàng kết nối với mạng lưới dài hơn 51.000 km của Union Pacific. Tổng cộng, tập đoàn hiện có 39 khu phát triển trọng điểm, trải dài tại Arkansas, Illinois, Kansas, Louisiana, Nebraska, Washington, Wisconsin, Oregon và Texas (Mỹ).

"Với sự hỗ trợ của các tuyến ngắn, khách hàng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, bao gồm Mexico, Canada và các cảng lớn tại Los Angeles, Long Beach", ông Kenny Rocker, Phó chủ tịch phụ trách marketing và kinh doanh của Union Pacific, cho biết.

Động thái này nằm trong chiến lược tối ưu dịch vụ của Union Pacific, sau nhiều năm đối mặt tình trạng tắc nghẽn mạng lưới. Năm 2023, tập đoàn từng công bố kế hoạch mở bến liên vận (intermodal terminal) tại Phoenix, Arizona, để thu hút khách hàng vận chuyển hàng hóa từ Nam California. Cùng năm, Union Pacific cũng khai trương tuyến dịch vụ kết nối Nam California - Chicago, với thời gian vận chuyển chỉ ba ngày và rút ngắn quy trình trung chuyển đến Ohio Valley cũng như vùng Đông Bắc Mỹ.

Gần đây, Union Pacific còn đạt thỏa thuận sáp nhập mạng lưới với Norfolk Southern. Nếu được Ủy ban Giao thông bề mặt Mỹ (Surface Transportation Board) phê duyệt, mạng lưới hợp nhất sẽ kéo dài hơn 50.000 dặm, bao phủ 43 bang. Thỏa thuận này kỳ vọng sẽ giảm thiểu thời gian trung chuyển, mở thêm tuyến và dịch vụ liên vận, đồng thời rút ngắn đáng kể hành trình vận tải hàng hóa.

Thế Đan (Theo Supply Chain Dive)