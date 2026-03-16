Unilode ra mắt công nghệ theo dõi ULD Super Sentinel

Unilode giới thiệu Super Sentinel - giải pháp theo dõi container hàng không, giúp giảm thất lạc thiết bị gom hàng và nâng cao khả năng giám sát vận chuyển toàn cầu.

Nhà cung cấp giải pháp quản lý ULD (thiết bị gom hàng hàng không như container hoặc pallet dùng để xếp hàng lên máy bay) Unilode Aviation Solutions vừa ra mắt Super Sentinel, giải pháp theo dõi kỹ thuật số nhằm giúp ngành vận tải hàng không tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt tình trạng thất lạc hoặc không báo cáo ULD.

Trước đó, Unilode đã cung cấp các thẻ theo dõi Bluetooth và LoRa tầm xa. Với Super Sentinel, các thẻ này được bổ sung khả năng hoạt động vượt ra ngoài mạng lưới đầu đọc cố định của Unilode, cho phép xác định vị trí các ULD bị thất lạc hoặc không được báo cáo ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Super Sentinel được phát triển cùng OnAsset Intelligence, doanh nghiệp sản xuất thiết bị theo dõi và giám sát không dây giúp theo dõi lô hàng trên nhiều phương thức vận tải như đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Giải pháp cung cấp khả năng theo dõi ở cấp độ từng kiện hàng, đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không và đơn vị vận chuyển hàng hóa. Công nghệ này dự kiến được triển khai trên toàn bộ đội hơn 220.000 ULD của Unilode trên toàn cầu trong năm 2026.

"Super Sentinel là bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của chúng tôi. Công nghệ này bổ sung cho năng lực số hiện có, giúp theo dõi các ULD thất lạc hoặc không được báo cáo vượt ra ngoài mạng lưới đầu đọc của Unilode", Ông Ross Marino, Tổng giám đốc Unilode, cho biết.

Ông Adam Crossno, Tổng giám đốc OnAsset Intelligence, nhận định Super Sentinel cho thấy công nghệ số có khả năng mở rộng có thể mang lại giá trị vận hành thực tế ở quy mô toàn cầu. Quan hệ hợp tác với Unilode tiếp tục mở rộng giới hạn của việc theo dõi, phục hồi và quản lý dữ liệu đối với ULD và hàng hóa.

Theo Unilode, các giải pháp số của hãng đang mang lại kết quả rõ rệt so với các ULD chưa được số hóa. Số lượng ULD số hóa không được báo cáo thấp hơn đáng kể so với các ULD thông thường, trong khi tỷ lệ thất lạc chỉ còn khoảng 0,01%. Super Sentinel được kỳ vọng tiếp tục cải thiện hiệu quả này. Theo Unilode, công nghệ mới có thể giúp giảm hơn 95% số ULD không được báo cáo.

Bên cạnh việc hỗ trợ mục tiêu giảm thiểu thất lạc và nâng cao khả năng theo dõi chi tiết, Super Sentinel cũng bổ trợ cho hệ sinh thái công nghệ hiện có của Unilode như theo dõi ULD theo thời gian thực, báo cáo tình trạng khai thác kỹ thuật số, cổng thông tin khách hàng và các hệ thống tích hợp dữ liệu.

Unilode Aviation Solutions là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý và cho thuê ULD cho ngành hàng không, hiện quản lý đội hơn 220.000 thiết bị gom hàng trên toàn cầu, đồng thời cung cấp các giải pháp số hỗ trợ theo dõi và quản lý thiết bị logistics hàng không.

Hải My (Theo AirCargo News)