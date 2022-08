Unilever nhận giải Doanh nghiệp phát triển bền vững

Unilever Việt Nam được đánh giá quản trị tốt, văn hóa bền vững, nhiều sáng kiến xử lý rác thải nhựa, biến đổi khí hậu.

Unilever Việt Nam được xướng tên trong danh sách "Doanh nghiệp phát triển bền vững" (Corporate Sustainability Awards), do Nhịp cầu Đầu tư bình chọn hồi tuần trước. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các tổ chức kinh tế - tài chính như HSBC, Deloitte, FTI Consulting... Tiêu chí xét duyệt dựa trên: tăng trưởng ổn định, văn hóa doanh nghiệp bền vững, quản trị, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Unilever Việt Nam nhận giải "Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022" hồi tuần trước.

Lãnh đạo Unilever Việt Nam nhận định bền vững là động lực thúc đẩy kinh doanh, do đó từ ngày đầu có mặt tại Việt Nam vào năm 1995, doanh nghiệp không ngừng tích hợp phát triển bền vững vào mọi chiến lược, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe và và nâng cao điều kiện sống cho người dân.

Cụ thể, đơn vị có nhiều sáng kiến tiên phong về môi trường nhằm giải quyết các vấn đề rác thải nhựa và biến đổi khí hậu.

Theo đó, Unilever cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường khởi xướng sáng kiến "Hợp tác công - tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam", góp phần thiết lập hệ thống phân loại rác tại nguồn, thu gom,nâng cao nhận thức của người dân, áp dụng công nghệ trong xử lý rác, đối thoại chính sách.

Đại diện doanh nghiệp cho hay: đến nay, công ty đã xây dựng tổng cộng 150 trạm phân loại và thu gom rác nhựa, thu hơn 12.000 tấn, đạt 17,3 triệu lượt tiếp cận trên truyền thông.

Đơn vị cũng thúc đẩy bao bì bền vững trong sản xuất bằng cách giảm nhựa nguyên sinh, tăng cường dùng nhựa tái chế, đồng thời gia tăng khả năng tái chế của bao bì nhựa.

Hiện Unilever Việt Nam đã giảm 55% nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì và 72% bao bì nhựa có khả năng tái chế, đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đơn vị còn tiên phong cắt giảm phát thải khí nhà kính, góp phần giải quyết biến đổi khí hậu. Điển hình là triển khai sử dụng nhiên liệu sinh khối biomass và năng lượng mặt trời thay cho nhiên liệu hóa thạch, xây dựng công trình xanh, hợp tác với đối tác trong toàn chuỗi giá trị để cắt giảm khí nhà kính... Đến nay, Unilever Việt Nam đã đạt mức phát thải ròng bằng "0" trong chuỗi vận hành, tiếp tục hướng đến mục tiêu không phát thải trong toàn chuỗi giá trị đến năm 2039.

Nhiên liệu sinh khối biomass giúp Unilever thay thế nhiên liệu hóa thạch phát thải khí nhà kính.

Unilever Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh cá nhân, hỗ trợ sản phẩm cho hơn 22 triệu người qua chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong giai đoạn Covid-19 bùng phát, đơn vị đạt hơn 750 triệu lượt tiếp cận qua chiến dịch truyền thông toàn quốc và hỗ trợ 2,5 triệu sản phẩm đến 2,6 triệu người.

Bên cạnh đó là các chương trình nâng cao quyền năng phụ nữ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; xây dựng nông thôn mới với mô hình "Làng hoàn hảo" khi hợp tác với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cải thiện sinh kế và điều kiện sống cho hàng triệu người.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Unilever Việt Nam đã hỗ trợ 3,7 triệu phụ nữ được huấn luyện về phát triển kinh tế, cải thiện sức khỏe, 48.000 hộ có thể tiếp cận quỹ tài chính vi mô hơn 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp vừa được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to work for in Asia) của tạp chí HR Asia. Năm thứ 4 liên tiếp đơn vị nhận giải này nhờ liên tục thu hút nhân tài, xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, năng động, thân thiện và mang tầm vóc quốc tế.

Unilever Việt Nam nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ tư liên tiếp.

Bà Trịnh Mai Phương - Phó Chủ tịch Nhân sự Unilever Việt Nam - cho hay: "Chúng tôi đã cam kết phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ Việt với tầm nhìn bền vững, kiến tạo tương lai. Qua thời gian khó khăn vì đại dịch, chúng tôi nhận ra con người là tài sản quý giá nhất, do đó tập trung tối đa nguồn lực này một cách công bằng, linh hoạt, mạnh dạn trao quyền, đón nhận những điều mới. Chúng tôi tin tiếp tục tiến xa, giữ vững vị thế dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng".

Vạn Phát (ảnh: Unilever Việt Nam)