UNICEF hỗ trợ nước sạch cho hàng nghìn người dân

UNICEF Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ nước sạch, vệ sinh cho khoảng 6.000 hộ gia đình, 115 trường học, 61 cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ.

Với sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh (UKaid) và Liên minh châu Âu, hai bên triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão và mưa lũ ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai, Đăk Lăk.

Theo đó, kể từ tháng 10, chương trình phân phối hơn 81.700 chai nước uống, 2.340 bồn chứa nước, 400 bình lọc gốm, 380.000 viên khử khuẩn nước Aquatab, 2.570 bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu, xà phòng rửa tay tới trường học, làng trẻ SOS, cơ sở y tế và các hộ gia đình bị thiệt hại lớn.

Người dân vùng lũ sử dụng thiết bị hỗ trợ. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Bên cạnh đó, từ ngày 15 đến 20/12, UNICEF tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành hỗ trợ tiền mặt với mức 4 triệu đồng mỗi hộ cho 1.300 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại hai tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên giúp cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn cho người dân.

Theo bà Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Chương trình Vệ sinh và Nước sạch của UNICEF, các hoạt động này nhằm giúp người dân khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch, cải thiện vệ sinh hộ gia đình, ổn định cuộc sống và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh sau thiên tai.

Bà Hạnh đánh giá chương trình có ý nghĩa rất cấp thiết trong bối cảnh thiên tai liên tục xảy ra, giúp giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời, mục tiêu của chương trình là đảm bảo mọi hộ dân bị ảnh hưởng có thể tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn, ổn định cuộc sống và phục hồi sau thiên tai. "UNICEF kỳ vọng chương trình không chỉ hỗ trợ khẩn cấp mà góp phần tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi lâu dài cho các cộng đồng bị ảnh hưởng", bà nói thêm.

Hộ gia đình mong muốn dùng số tiền 4 triệu đồng được nhận từ UNICEF để cải tạo nhà vệ sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Vĩnh Thông, Thái Nguyên. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong bối cảnh nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, sự phối hợp kịp thời và sự hỗ trợ từ Vương quốc Anh (UKaid), Liên minh châu Âu, UNICEF Việt Nam đã góp phần đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về nước sạch và vệ sinh cho người dân.

Các gói hỗ trợ khẩn cấp, từ cung cấp nước uống, bồn chứa, thiết bị lọc nước đến hỗ trợ tiền mặt, không chỉ giúp các hộ gia đình, trường học và cơ sở y tế sớm ổn định sinh hoạt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.

"Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận toàn diện, linh hoạt của chương trình và kỳ vọng các hoạt động tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân khôi phục điều kiện sống an toàn, bền vững hơn trong thời gian tới", vị đại diện nói thêm.

Người dân tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hỗ trợ từ UNICEF. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Trong thời gian tới, UNICEF sẽ bàn giao 10 hệ thống lọc nước uống tinh khiết cho 10 trường học và dự kiến hỗ trợ tiền mặt khắc phục nước sạch và vệ sinh cho 1.450 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại tỉnh Gia Lai. Song song, UNICEF dự kiến tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ trị giá 1 triệu USD về nước sạch - vệ sinh cho các hộ gia đình, trường học và cơ sở y tế tại các xã bị ảnh hưởng của tỉnh Đà Nẵng, Gia Lai, Đăk Lăk

Nhật Lệ