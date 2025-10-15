Uniban mở dịch vụ logistics rút ngắn thời gian giao hàng

ColombiaVới việc bổ sung các dịch vụ xuất nhập khẩu mới, Uniban Logistics sẽ điều chỉnh quy trình sản xuất và vận hành để phục vụ hiệu quả hơn cho nhu cầu của các thị trường châu Âu.

Tập đoàn xuất khẩu trái cây của Colombia Uniban vừa công bố thành lập đơn vị kinh doanh mới mang tên Uniban Logistics, nhằm tích hợp toàn bộ hoạt động cảng vụ, logistics và vật liệu đóng gói như bìa carton và nhựa vào cùng một hệ thống, hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian giao hàng sang thị trường châu Âu.

Theo kế hoạch, khi cảng Puerto Antioquia đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, Uniban Logistics sẽ có thể giảm thời gian và quãng đường vận chuyển, giúp đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Dự án đã đạt được những cột mốc quan trọng: các cần cẩu bốc dỡ tàu (STS) đã được lắp đặt hoàn chỉnh, trong khi phần bến cảng đang được thi công, hướng tới quai cảng dài 1.340 m, sâu 16,5 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu có công suất lớn.

[Uniban là một trong những nhà xuất khẩu chuối và trái cây hàng đầu thế giới. Ảnh: Uniban

Bên cạnh việc mở rộng hạ tầng logistics, Uniban còn củng cố vị thế tại thị trường châu Âu bằng việc đáp ứng trọn gói các chứng nhận quốc tế do các chuỗi bán lẻ hàng đầu khu vực yêu cầu.

Cụ thể, Global G.A.P. chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến nhà đóng gói; chứng nhận GRASP đánh giá sức khỏe và phúc lợi của người lao động; trong khi Rainforest Alliance yêu cầu đánh giá hàng năm về mức lương đảm bảo cuộc sống, dựa trên chuẩn sống toàn cầu (Global Living Wage Coalition). Ngoài ra, Fairtrade quy định chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc, giá tối thiểu và quản lý phần thưởng trong giao dịch được chứng nhận. Uniban cho biết các tiêu chuẩn này giúp tăng tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, củng cố niềm tin của người tiêu dùng châu Âu, đồng thời đưa nhà sản xuất và nhà bán lẻ vào cùng quỹ đạo cam kết về mức sống công bằng.

Ông Manuel Laborde, Tổng giám đốc Uniban, nhấn mạnh: "Châu Âu đánh giá cao nguồn gốc và tính minh bạch. Với các thương hiệu Turbana và Tropy, chúng tôi đang củng cố danh mục sản phẩm bằng khả năng truy xuất nguồn gốc từ Colombia, các chứng nhận khắt khe và mô hình xã hội đảm bảo mức lương đủ sống. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà bán lẻ và người tiêu dùng châu Âu".

Thành lập tại Colombia, Uniban là một trong những nhà xuất khẩu chuối và trái cây hàng đầu thế giới, với mạng lưới phân phối rộng khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Công ty hoạt động theo mô hình tích hợp từ trang trại đến bàn ăn, bao gồm trồng trọt, đóng gói, logistics và tiếp thị, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững và trách nhiệm xã hội.

