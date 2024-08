Ứng viên tổng thống Mỹ thừa nhận từng vứt xác gấu trong công viên

Ứng viên tổng thống độc lập Kennedy thừa nhận từng vứt xác gấu trong công viên ở New York, sau khi một tạp chí dọa "tung chuyện xấu" về ông.

Trong video được đăng trên mạng xã hội X ngày 4/8, ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố tổng thống Kenedy, kể rằng 10 năm trước, ông đang cùng một nhóm bạn lái xe tới thung lũng Hudson ở bang New York thì thấy chiếc xe phía trước, do một phụ nữ cầm lái, đâm phải con gấu non. Cú va chạm khiến con vật chết tại chỗ.

Kennedy Jr., một luật sư về môi trường, dừng xe, nhặt xác gấu lên và bỏ vào cốp xe, định mang về nhà để lột da và trữ thịt trong tủ lạnh. Ông lưu ý rằng theo luật của bang New York, người dân có thể xẻ thịt gấu hoặc hươu chết trong các vụ tai nạn đường bộ.

Nhưng sau bữa tối ở thành phố New York, ông phải đến thẳng sân bay và không kịp mang con gấu về nhà ở hạt Westchester, cũng không muốn để nó lại trong xe.

"Lúc đó trong xe tôi có chiếc xe đạp cũ mà trước đó người ta nhờ mang đi vứt. Tôi bèn nói 'hãy mang con gấu vào công viên Central Park và làm như thể nó bị xe đạp đụng phải'", ông nói rồi cười lớn, thêm rằng sẽ rất thú vị cho bất cứ ai phát hiện ra nó.

Ông cũng cho hay thời điểm đó ở New York ghi nhận nhiều vụ tai nạn xe đạp, khiến một số người thiệt mạng hoặc bị thương.

Robert F. Kennedy Jr. tại New York hồi tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Nhóm của Kennedy rất ngạc nhiên khi biết sự việc trở thành tâm điểm của báo chí cả nước vào hôm sau, khi xác con gấu được phát hiện trong công viên. Ông "lo ngại" giới chức sẽ lần theo dấu vân tay của mình trên xe đạp, nhưng rồi câu chuyện dần lắng xuống.

Tuy nhiên, tạp chí New Yorker gần đây liên hệ với ông để hỏi về sự việc và nói rằng họ đang có kế hoạch đăng "bài báo gây chấn động" về ông.

"Đó sẽ là câu chuyện tệ hại", Kennedy đăng dòng mô tả kèm video trên X. "Tôi chờ xem New Yorker đăng bài như thế nào".

Chiến dịch tranh cử của Kennedy và tạp chí New Yorker hiện chưa lên tiếng về câu chuyện này.

Một số chi tiết trong câu chuyện của Kenedy trùng khớp với sự việc xảy ra vào tháng 10/2014, khi người dân phát hiện xác con gấu đen nhỏ nằm cạnh xe đạp trong bụi cây ở Central Park. Giới chức nghi ngờ có hành vi phạm tội và cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự. Quan chức quản lý động vật hoang dã bang New York sau đó kết luận con vật có thể đã bị xe đụng chết.

Kennedy Jr., 70 tuổi, tuyên bố tranh cử hồi tháng 4/2023 với tư cách ứng viên đảng Dân chủ, sau đó chuyển thành ứng viên độc lập. Trong cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, Kennedy được 8% cử tri ủng hộ.

Ông được coi là không có cơ hội chiến thắng vào tháng 11, nhưng có khả năng hút bớt phiếu bầu của ứng viên hai chính đảng Dân chủ và Cộng hòa, tác động đến cuộc cạnh tranh sít sao ở các bang chiến trường.

Huyền Lê (Theo Reuters, Hill)