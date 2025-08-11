Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau hai tháng bị bắn vào đầu

Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe qua đời hai tháng sau khi bị sát thủ bắn vào đầu trong cuộc vận động tranh cử.

Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe, 39 tuổi, bị bắn vào đầu và chân trong lúc tổ chức vận động tranh cử ở thủ đô Bogota hôm 7/6 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong những tuần gần đây, ông có dấu hiệu tiến triển, nhưng các bác sĩ cuối tuần trước thông báo ông lại bị xuất huyết não. Bà Maria Claudia Tarazona, vợ của ông Uribe, ngày 11/8 xác nhận ông đã qua đời sau hai tháng chống chọi với tử thần.

"Hãy yên nghỉ tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì cuộc đời ngập tràn tình yêu", bà Tarazona viết trên mạng xã hội.

Phó tổng thống Colombia Francia Marquez gọi đây là "ngày buồn của đất nước". Bà kêu gọi không thể để bạo lực tiếp tục ảnh hưởng tới đất nước, nhấn mạnh nền dân chủ cần được xây dựng bằng tôn trọng, đối thoại, không phải bằng súng đạn hay đổ máu.

Di ảnh của ông Miguel Uribe được đặt trên ghế trong tòa nhà quốc hội ở Bogota, Colombia, ngày 11/8. Ảnh: AP

Giới chức Colombia trước đó đã bắt 6 nghi phạm liên quan vụ tấn công, trong đó có nghi phạm nổ súng là một thiếu niên 15 tuổi, người đã bị đội vệ sĩ của ông Uribe bắt ngay tại hiện trường.

Cảnh sát Colombia cũng công bố kẻ chủ mưu vụ tấn công là Elder Jose Arteaga Hernandez, có biệt danh "El Costeno". Giới chức Colombia cho biết thêm nhóm bất đồng chính kiến FARC cũng liên quan vụ ám sát ông Uribe.

Vụ tấn công ông Uribe, ứng viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026, càng thể hiện rõ tình trạng bạo lực đáng báo động tại quốc gia này.

Ông Uribe là cháu của cựu tổng thống Colombia Julio Cesar Turbay. Ông là thượng nghị sĩ thuộc đảng đối lập Trung tâm Dân chủ và là người đại diện đảng này tham dự bầu cử tổng thống năm sau. Ông là ứng viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất khi được bầu vào Thượng viện Colombia năm 2022.

Hai ngày trước khi bị tấn công, ông Uribe đã cảnh báo Colombia đang đứng trước nguy cơ "rơi vào vòng xoáy bạo lực trong quá khứ". Ông từng chỉ trích chính sách của chính phủ về tìm kiếm "hòa bình hoàn toàn" thông qua đối thoại với các nhóm vũ trang và lực lượng quân sự tư nhân của những kẻ buôn ma túy.

Vào thời kỳ các băng đảng ma túy hoành hành những năm 1980 và 1990, đã có tới 4 ứng viên tổng thống Colombia bị ám sát. Mẹ của ông Uribe, nhà báo Diana Turbay, cũng bị băng đảng Medellin sát hại vào năm 1991.

Ngọc Ánh (Theo AFP)