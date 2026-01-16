Ứng viên đại sứ Mỹ hứng chỉ trích vì đùa Iceland 'sẽ thành bang thứ 52'

Ứng viên đại sứ Mỹ tại Iceland đùa rằng quốc gia này nên trở thành "bang thứ 52 của Mỹ", khiến Reykjavik lên tiếng phản đối.

"Chúng tôi được biết cựu nghị sĩ Billy Long, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Iceland, đã nói đùa với các thành viên nghị viện rằng Iceland sẽ trở thành bang thứ 52 và ông ấy sẽ làm thống đốc", tờ Politico cho biết hôm 14/1.

Thông tin được công bố vài giờ trước khi quan chức cấp cao Mỹ, Đan Mạch và Greenland gặp nhau tại Nhà Trắng, giữa lúc ông Trump muốn kiểm soát hòn đảo với lý do "răn đe Nga và Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Iceland đã lập tức liên hệ với đại sứ quán Mỹ để "xác minh những bình luận từ ông Long".

Ông Billy Long, người được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Iceland. Ảnh: Văn phòng Hạ viện Mỹ

Trong kiến nghị kêu gọi Ngoại trưởng Katrin Gunnarsdottir phản đối bổ nhiệm ông Long làm đại sứ Mỹ tại Iceland, những người chỉ trích cho rằng phát ngôn của ông có thể là lời bông đùa, nhưng nhấn mạnh nó "mang tính xúc phạm đối với đất nước và người dân Iceland, những người đã phải đấu tranh để giành tự do và luôn là bạn bè của Mỹ".

Bản kiến nghị đã thu hút được hơn 3.200 chữ ký ủng hộ trong vòng vài giờ. Những người chỉ trích cũng kêu gọi Mỹ "đề cử một người biết tôn trọng Iceland và người dân Iceland hơn".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Arctic Today sau đó, ông Long bày tỏ xin lỗi về phát ngôn của mình, khẳng định chỉ nói đùa vì khi đó những người khác đang trêu đùa Jeff Landry, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Greenland.

"Hoàn toàn không phải câu nói nghiêm túc. Tôi xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm và sẽ không lặp lại phát biểu nào như vậy nữa. Tôi mong được làm việc với người dân Iceland và xin lỗi vì sự việc đã bị hiểu theo cách đó", ông cho hay.

Sigmar Gudmundsson, nghị sĩ thuộc đảng Cải cách Tự do trung dung thuộc liên minh cầm quyền ở Iceland, hôm 15/1 mô tả bình luận của ông Long "chẳng mấy hài hước", nhất là giữa tình hình căng thẳng liên quan Greenland.

"Khỏi phải nói vấn đề này nghiêm trọng thế nào đối với một quốc gia nhỏ như Iceland. Chúng ta phải nhìn nhận rằng tất cả lập luận về an ninh mà phía Mỹ đưa ra liên quan đến Greenland cũng đều áp dụng cho Iceland. Vấn đề nằm ở vị trí địa lý của hai hòn đảo", ông cho hay.

Vị trí Greenland và Iceland. Đồ họa: Britannica

Nghị sĩ này mô tả những bình luận của ông Long là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng ngày càng tăng ở Mỹ đối với chủ quyền của những quốc gia nhỏ.

"Người Iceland cần phải có đủ dũng khí, bất chấp quan hệ rất hữu nghị với Mỹ, đặc biệt là thông qua NATO, để thảo luận về việc lợi ích an ninh của chúng ta được đảm bảo tốt nhất ở đâu và bằng cách nào trong thế giới đang thay đổi", ông nói thêm.

Iceland là quốc đảo ở Bắc Âu, nằm trên Đại Tây Dương, giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Quốc đảo này cũng nằm gần Greenland, hòn đảo ông Trump muốn kiểm soát và không loại trừ khả năng hành động quân sự. Iceland là thành viên NATO, nhưng không có quân đội thường trực, an ninh chủ yếu dựa vào NATO và quan hệ với Mỹ.

Huyền Lê (Theo Guardian, Politico)