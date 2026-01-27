Ứng viên Cộng hòa từ bỏ tranh cử thống đốc Minnesota vì chiến dịch của ICE

Ứng viên đảng Cộng hòa Chris Madel bất ngờ dừng tranh cử ghế thống đốc bang Minnesota nhằm phản đối chiến dịch truy quét nhập cư của ICE.

"Tôi không thể ủng hộ những hành vi trừng phạt nhằm vào người dân của bang chúng ta. Tôi cũng không thể coi mình là thành viên một đảng làm như vậy", Madel, ứng viên hàng đầu đảng Cộng hòa tranh cử ghế thống đốc bang Minnesota, ngày 26/1 nói khi thông báo về việc từ bỏ cuộc đua.

Madel từng ủng hộ mục tiêu ban đầu của lực lượng hành pháp liên bang là trục xuất những người nhập cư trái phép phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng Chiến dịch Metro Surge đang diễn ra "vượt xa mục tiêu ban đầu là tập trung vào các mối đe dọa thực sự đối với an ninh công cộng".

Chris Madel phát biểu ở Minneapolis hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP

Metro Surge là chiến dịch quy mô lớn do Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai nhằm truy quét người nhập cư trái phép. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.

"Công dân Mỹ, đặc biệt là người da màu, đang sống trong sợ hãi", Madel nói khi đề cập đến chiến dịch Metro Surge với khoảng 3.000 đặc vụ liên bang đã được triển khai tại Minneapolis và các vùng lân cận từ tháng 12 năm ngoái. "Công dân Mỹ đang phải mang theo giấy tờ để chứng minh quốc tịch của mình. Điều đó là không thể chấp nhận được".

Madel bắt đầu tranh cử thống đốc từ cuối năm 2025. Ông từng là luật sư bào chữa cho đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Jonathan Ross, sau khi người này bắn chết nữ tài xế Renee Nicole Good hôm 7/1 ở Minneapolis.

Việc ông rút lui diễn ra trong bối cảnh một số đảng viên Cộng hòa tại Minnesota và Washington bắt đầu quay lưng với chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Madel tin rằng chiến dịch Metro Surge sẽ gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trên toàn bang Minnesota sau khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra nhằm phản đối việc đặc vụ ICE bắn chết nữ tài xế Good và gần đây nhất là Alex Pretti. Cả hai đều là công dân Mỹ.

"Lái xe ra đường khi bạn là người gốc Latin không phải tội ác", ông nói, hai ngày sau khi các đặc vụ Mỹ bắn chết Pretti dù video cho thấy anh ta đã bị khống chế và không cầm vũ khí. "Lái xe khi là người gốc Á cũng vậy".

Madel lưu ý thêm rằng việc vũ khí hóa các cuộc điều tra hình sự để nhắm vào đối thủ chính trị là vi phạm hiến pháp, đồng thời phản đối việc ICE khám xét nhà dân chỉ dựa trên lệnh dân sự vốn chỉ cần một nhân viên tuần tra biên giới ký tên.

"Điều đó vi hiến và sai trái", ông nhấn mạnh, gọi các chiến dịch của ICE tại Minnesota là "một thảm họa tồi tệ".

"Sau cùng, khi về nhà, tôi cần nhìn thẳng vào mắt các con mình và nói rằng: 'Cha tin mình đã làm điều đúng đắn'. Và hôm nay tôi đang thực hiện điều đó", ông nói, giải thích về quyết định rút khỏi cuộc đua giành chức thống đốc.

Tim Walz, Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ của bang Minnesota, đã quyết định không tham gia cuộc tranh cử vào tháng 11 năm nay. Ông từng là ứng viên phó tướng của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar gần đây đã đăng ký thành lập ủy ban vận động tranh cử thống đốc, nhưng khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm 25/1, bà từ chối xác nhận việc sẽ ra tranh cử để kế nhiệm ông Walz.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)