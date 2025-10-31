Ung thư vú không còn là án tử nhờ phát hiện sớm

Nhờ thói quen tự kiểm tra hàng ngày cùng tầm soát sớm bệnh, tuân thủ phác đồ điều trị, nhiều phụ nữ bị ung thư vú có thể khỏi hoàn toàn, không cần hóa xạ trị.

Ngày 31/10, PGS.TS.BS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K, cho hay ung thư vú hiện đã vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới nhiều nhất tại Việt Nam. Bệnh chiếm gần 29% tổng số ung thư ở nữ giới, tức cứ 3 phụ nữ được chẩn đoán ung thư thì có một người mắc ung thư vú, theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN).

Song, ung thư vú có tỷ lệ sống cao, lên đến hơn 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Trước đây, bệnh nhân thường đến viện trong giai đoạn muộn, bệnh nặng khiến tỷ lệ chữa khỏi thấp, nhưng nay nhiều phụ nữ có ý thức tầm soát sớm, phát hiện bệnh chỉ ở giai đoạn 1, việc điều trị trở nên dễ dàng hơn.

Bác sĩ kiểm tra tổn thương cho một bệnh nhân. Ảnh: Mạnh Trần

Như chị Mai, 48 tuổi, ở Cao Bằng, tự kiểm tra vú tại nhà thấy một vùng cứng, ấn vào nhói đau dưới ngực trái. Kết quả sinh thiết ở Bệnh viện K cho thấy khối u ác tính. Nghĩ ung thư là án tử, người phụ nữ bi quan, suy sụp song khi được các bác sĩ thông báo bệnh ở giai đoạn sớm, có thể khỏi hoàn toàn, chị bình tĩnh, quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.

Nhờ phát hiện kịp thời, chị Mai được mổ bỏ khối u, điều trị bổ trợ bằng thuốc nội tiết, không phải trải qua hóa chất hay xạ trị nặng nề. Sau một ngày, người bệnh đã có thể đi lại bình thường và một tuần sau được xuất viện trở về nhà, tiếp tục công việc thường ngày. "Bệnh nhân may mắn phát hiện và điều trị ở thời điểm vàng, kết quả rất khả quan, đây cũng là điều khiến cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ vui mừng", bác sĩ Quang nói.

Các bác sĩ phẫu thuật ung thư vú cho một bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Hoa

Bác sĩ Quang cho hay dù tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đã tăng lên, song thực tế nhiều phụ nữ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa và trong các nhóm dân tộc thiểu số, vẫn chủ quan hoặc thiếu thông tin về tầm soát. Họ thường chỉ khám khi triệu chứng đã rõ hoặc đau đớn kéo dài, khi ấy đã qua mất thời điểm vàng.

Chuyên gia khuyến cáo chị em hãy lắng nghe cơ thể, nên hình thành thói quen tự khám ngực đều đặn mỗi tháng một lần, tốt nhất khám sau kỳ kinh nguyệt và tiếp tục kiểm tra đều đặn cả sau khi mãn kinh. Nếu khi tự khám sờ thấy khối u hay phát hiện sự thay đổi của vú, nên đến bác sĩ để kiểm tra. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên khám sàng lọc, siêu âm vú, nếu nghi ngờ ác tính sẽ chụp nhũ ảnh.

Một số dấu hiệu và triệu chứng nhận biết ung thư vú gồm một cục không đau ở ngực, thay đổi kích thước hoặc hình dạng vú, sưng ở vùng nách, núm vú thay đổi hình dạng hoặc tiết dịch, da ngực dày lên hoặc lồi lõm hay lún, đỏ da ở vú...

Lê Nga