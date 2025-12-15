Tôi chọn im lặng và chiến đấu với ung thư để đợi anh về

Mình đã trải qua quá nhiều gian khổ để được bên nhau. Cố thêm chút nữa để về bên em và con, anh nhé.

Xin chân thành cảm ơn những lời động viên và chia sẻ của quý anh chị. Tôi là tác giả bài viết "Em sẽ chiến thắng ung thư để trở về bên anh" đăng ngày 14/2/2015. Mười năm trước, tôi cùng ba khăn gói qua Mỹ tiếp nhận điều trị. May mắn đã đến, ca ghép tủy của tôi thành công trong tầm kiểm soát của y học. Sau hai năm kiên trì trị liệu, tôi được quay về bên anh, được anh chăm sóc, yêu thương vô điều kiện. Anh là người đàn ông thứ hai sau ba có thể hy sinh và bảo vệ tôi trên mọi mặt trận.

Bước vào cuộc sống hôn nhân có trăm vạn vấn đề phát sinh từ mọi phía nhưng chưa một lần anh để tôi phải ấm ức. Anh xây bức tường thành kiên cố để che chắn hết sóng gió không phủ đến đời tôi. Anh luôn cân bằng mọi thứ để tôi được bình yên. Y học tiên tiến đã giúp chúng tôi chào đón thiên thần nhỏ, trọn vẹn hai chữ gia đình. Từ ngày con đến, anh bận rộn nhiều hơn, cười nhiều hơn. Ngoài giờ làm, anh dành trọn thời gian cho tôi và con. Con hay hỏi sao ba chiều mẹ, sao ba yêu mẹ hơn con, chẳng lẽ cả đời này ba phải chiều mẹ hay sao? Anh nói với con: Vì mẹ xứng đáng, vì mẹ là vợ ba.

Gia đình cũng đôi lúc cơm không lành canh không ngọt vì cái tính chiều vợ nói hoài không chịu sửa của chồng. Những tưởng hạnh phúc bình yên như cổ tích nhưng biến cố đến, anh phải đi công tác đặc biệt theo một cách đặc biệt và chúng tôi lại xa nhau. Tám năm chung sống, vợ chồng chưa bao giờ xa nhau 12 tiếng, vậy mà thoắt cái 8 tháng rồi anh. Ngày anh nhận thông báo công tác, tôi và con hoang mang, suy sụp vì anh luôn là điểm tựa an toàn nhất của hai mẹ con. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ để anh yên tâm làm tròn trách nhiệm, tròn chữ "ơn".

Rồi tôi lại phát hiện tế bào ung thư đang hình thành trong cơ thể. Tôi chọn cách im lặng và chiến đấu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi theo phác đồ điều trị của bệnh viện ở Việt Nam. Tôi không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh của 10 năm trước, tôi có ba, có con và có anh. Tôi phải chiến đấu để đợi anh về. "Tám tháng không dài cho một đời người nhưng cũng không ngắn cho sự chờ đợi và hy vọng 10 năm trước anh đợi em về. Mỗi ngày anh gấp một con hạc giấy cầu bình an, giờ này em cũng gấp hạc để anh cùng em bình an về bên con".

Anh Thư