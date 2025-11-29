Ung thư tinh hoàn giai đoạn muộn ở tuổi 19

Hà NộiThiếu niên 17 tuổi phát hiện khối u tại tinh hoàn nhưng xấu hổ không đi khám, hai năm sau được chẩn đoán ung thư tinh hoàn giai đoạn muộn.

Ngày 29/11, bác sĩ Nguyễn Trần Thành, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8, chẩn đoán bệnh nhân ung thư tinh hoàn giai đoạn muộn với khối u kích thước lên đến 15 cm. Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u, tuy nhiên tiên lượng ảnh hưởng cuộc sống bệnh nhân.

"Nếu bệnh nhân đi khám sớm hơn khi khối u còn nhỏ khu trú chưa di căn thì phẫu thuật triệt căn ung thư, tiên lượng tốt hơn", bác sĩ cho hay.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư tinh hoàn là một bệnh lý ít gặp nhưng nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khi các tế bào khỏe mạnh trong tinh hoàn trở nên bất thường. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gồm nam giới trong độ tuổi 15-35 tuổi; người có tiền sử có bất thường về bộ phận sinh dục bao như tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ, tinh hoàn không hạ xuống. Trong gia đình có người mắc ung thư tinh hoàn; người nghiện thuốc lá, rượu bia, chất kích thích; người quan hệ tình dục không an toàn gây viêm mạn tính đường tiết niệu và viêm tinh hoàn.

Bệnh có khả năng chữa trị thành công cao nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân là 98%; ở giai đoạn II là 95% nhưng đến giai đoạn III thì chỉ còn 6%. Bệnh nhân đã có di căn hạch thì tiên lượng xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu.

Bác sĩ khuyên nam giới khi có bất thường vùng tinh hoàn (đau tức, sờ thấy khối bất thường...) cần khám sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng ảnh hưởng nặng nề sau này. Cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn tới sức khỏe con, đặc biệt sức khỏe sinh sản, do độ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành, các con thường hay ngại chia sẻ.

Thúy Quỳnh