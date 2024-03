Ung thư phổi di căn não sau 30 năm hút thuốc lá

Hà NộiNgười đàn ông 53 tuổi ho khan một tháng nay, sau đó đau đầu, chóng mặt, tê tay, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn não.

Bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá 30 năm nay, mỗi ngày một bao thuốc. Gia đình có bố và bác ruột bị ung thư phổi. Ông không kiểm tra sức khỏe định kỳ, lần này xuất hiện những dấu hiệu lạ, mới đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám.

BSCKI. Phạm Sơn Tùng, Khoa Hô hấp, nói kết quả chụp chiếu cho thấy hình ảnh u phổi trái, xâm lấn phổi, màng phổi. Chụp cộng hưởng từ sọ não có hình ảnh khối u não vị trí vùng trán phải và vùng chẩm hai bên. Ông được được chẩn đoán ung thư phổi di căn não, tiền đái tháo đường, đề nghị chuyển sang viện chuyên khoa điều trị ung thư.

Ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư trên toàn cầu. Thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan) năm 2020 tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ hai ở cả hai giới, sau ung thư gan (ở nam) và ung thư vú (nữ).

Ước tính mỗi năm có khoảng trên 26.000 trường hợp mới mắc và 23.700 người tử vong. Nam giới mắc nhiều gấp 3 lần nữ, chủ yếu do hút thuốc lá.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh:Johnson & Johnson

Cụ thể, 90% bệnh nhân mắc ung thư thư phổi do hút thuốc lá, 4% mắc do hút thuốc lá thụ động (hít phải khói từ người hút). Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi từ 15-30 lần so với các loại ung thư khác. Ngoài ra, các nguyên nhân còn lại là yếu tố di truyền, môi trường làm việc ô nhiễm.

Ung thư phổi diễn biến thầm lặng nên đa số người dân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, hiệu quả điều trị thấp, gây tốn kém chi phí và kéo dài thời gian. Vì vậy, tầm soát ung thư định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường, cũng như tăng cơ hội chữa trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Những người nên chủ động tầm soát ung thư phổi khi có một trong các dấu hiệu bất thường như ho nhiều, ho dai dẳng/có đờm, mệt mỏi, hụt hơi, sụt cân không rõ nguyên nhân... Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá, gia đình có người mắc ung thư, khuyến cáo nên đi tầm soát ung thư phổi định kỳ từ sau 40 tuổi.

Lê Nga