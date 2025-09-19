Ung thư dạ dày 'ẩn' dưới triệu chứng rối loạn tiêu hóa

Hà NộiCho rằng các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, người đàn ông 58 tuổi không đi khám, đến khi sụt cân nhanh chóng thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn ung thư dạ dày di căn.

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài ba tháng kèm xuất hiện cơn đau vùng thượng vị. Ông đi khám tại một số cơ sở y tế khác song không rõ chẩn đoán và kết quả.

Tại Bệnh viện Medlatec, hình ảnh nội soi phát hiện dạ dày của bệnh nhân bị phù nề, sung huyết, kèm nhiều vết loét dễ chảy máu. Bác sĩ lấy 4 mảnh mô từ ổ loét để làm xét nghiệm mô bệnh học, kết quả chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư dạ dày di căn phúc mạc.

Bác sĩ Phạm Thị Quế, Trung tâm Tiêu hóa, cho hay ung thư dạ dày là sự phát triển bất thường của tế bào, hình thành nên các tổn thương dạng sùi hoặc loét. Quá trình này diễn ra chậm, có thể kéo dài hàng chục năm, do đó người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu thì bệnh đã tiến triển nặng, thậm chí đã di căn.

Ung thư dạ dày lan rộng sang các bộ phận khác còn được gọi là ung thư dạ dày di căn. Khi tế bào ác tính lan đến hạch bạch huyết, người bệnh có thể sờ thấy u qua da. Nếu di căn đến gan, bệnh nhân có thể bị vàng da, vàng mắt. Tình trạng chướng bụng do tràn dịch có thể xảy ra khi khối u lan xuống ổ bụng.

Bác sĩ khuyến cáo việc phát hiện sớm ung thư dạ dày giúp tỷ lệ chữa khỏi đạt gần 100%. Mọi người nên tầm soát định kỳ, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người có tiền sử gia đình mắc ung thư; từng mắc bệnh viêm, loét dạ dày kéo dài hoặc bệnh đa polyp ống tiêu hóa. Bên cạnh đó, các dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày cũng cần được chú ý như tức, đầy bụng sau khi ăn, chậm tiêu hóa,...

Thúy Quỳnh