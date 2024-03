Ủng hộ xây cầu Hy Vọng ở miền Tây

Cần ThơGiao Hàng Tiết Kiệm vừa đóng góp thêm 300 triệu đồng, nâng tổng số cầu xây mới cùng Quỹ Hy vọng lên 9 công trình trong ba năm.

Sáng 22/3, đại diện Quỹ Hy Vọng và Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm khởi công cầu Hy Vọng 367 (tên cũ là cầu Sáu Nghe) ở ấp Tân Quới, phường Tân Hưng, Thốt Nốt. Đây là cây cầu đầu tiên do hai bên cùng xây dựng trong năm nay và là công trình thứ 7 trong dự án hợp tác chung. Hai cầu Hy Vọng sắp tới khởi công tại Sóc Trăng.

Quỹ Hy vọng và đại diện địa phương nhận tài trợ của Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm trong lễ khởi công cầu Hy Vọng 367. Ảnh: Hàn Thủy

Cầu Sáu Nghe được xây từ năm 2000 do các mạnh thường quân đóng góp, giúp kết nối hai bên bờ kênh. Tuy nhiên, sau 23 năm, hiện trạng mặt cầu hẹp và dốc, bong tróc, lan can han gỉ với nhiều đoạn bung gãy, gây khó khăn và mất an toàn cho người dân qua lại, không đáp ứng được sự phát triển kinh tế của địa phương và lượng xe lưu thông ngày một đông.

Ông Đặng Bá Dũng, 72 tuổi, ở phường Tân Hưng, cho biết: "Cầu xây được xây dựng mới là mong mỏi của người dân sinh sống tại khu vực xung quanh. Những chuyến xe cứu hộ các bệnh nhân chuyển tuyến hoặc nông sản của bà con sẽ thuận lợi hơn khi được xây cầu mới. Tôi sẽ cùng vận động bà con tham gia đóng góp, hỗ trợ nhóm thi công để sớm hoàn thành cầu".

Dự kiến, cầu mới dài 26m, rộng khoảng 4m-4m3, hạ độ dốc để đảm bảo an toàn cho xe lưu thông, phục vụ hơn 460 hộ dân đi lại mỗi ngày. Dự án có tổng kinh phí 485 triệu đồng, trong đó quỹ Hy Vọng và Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm hỗ trợ 135 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Cầu Sáu Nghe trước khi xây mới. Ảnh: Chi Huỳnh.

Trong hai năm 2022 - 2023, doanh nghiệp vận chuyển này đã đồng hành xây 6 cầu Hy Vọng tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu. Đại diện Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm chia sẻ: "Khi đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây những chiếc cầu mới, chúng tôi hiểu rằng thêm cầu được xây mới là thêm phần hoàn thiện hạ tầng địa phương, cơ hội phát triển kinh tế và đổi đời cho hàng chục nghìn người dân địa phương. Đồng thời chính những nhân viên của Giao Hàng Tiết Kiệm có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa đến bà con một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất".

Trước đó, ngày 21/3, Quỹ Hy vọng phối hợp tổ chức khánh thành 11 cầu Hy vọng và khởi công 7 cầu ở thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 18 công trình được thiết kế và xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 25-40m, rộng 3,5-4m. Tổng kinh phí xây dựng các cầu hơn 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng tài trợ gần 2 tỷ đồng.

Các hoạt động này nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường ở vùng sông nước. Đến nay, chương trình đã xây mới hơn 370 cầu bê-tông ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Để đồng hành cùng chương trình, độc giả có thể xem thêm thông tin và đồng hành tại đây.

Vy An