Ủng hộ một triệu tã, khăn ướt chăm sóc trẻ sơ sinh

Hơn một triệu tã giấy, khăn ướt Bobby... hỗ trợ đội ngũ y tế chăm sóc trẻ sơ sinh được chuyển đến các bệnh viện.

Thống kê đến đầu tháng 9, cả nước ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm nCoV, hơn 27.300 trẻ là F1. Ca nhiễm tập trung phần lớn ở các tỉnh thành phía Nam. TP HCM có số nhiễm cao nhất khoảng 3.000 em; gần 250 em mồ côi, cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Dịch đã xâm nhập vào 7 trong số 39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài công lập trong thành phố. Tại Hà Nội, 5% ca mắc trong tháng 7 là trẻ em 0-5 tuổi.

Hiện các bệnh viện phụ sản hầu hết quá tải, trong đó có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh, sinh non chưa được gia đình đón về do phải cách ly, cha mẹ mất vì dịch... Các bé còn đỏ hỏn, non nớt, chỉ vài ngày tuổi, có cháu sinh non cần được chăm sóc đặc biệt... trong khi điều kiện tại bệnh viện thời dịch còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng quá tải trên, Bệnh viện Hùng Vương đã thành lập trung tâm HOPE. Chỉ trong một tuần hoạt động, đơn vị đón và chăm sóc hàng chục bé.

Nhiều trẻ sơ sinh bị kẹt tại các bệnh viện do cách ly chờ gia đình đến đón hoặc có bố mẹ mất vì dịch.

Ra đời trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm HOPE còn thiếu thốn về cơ sở vật chất ở giai đoạn đầu. Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng - bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết nhớ mãi lần nhận được tin nhắn của chị Thy, sản phụ vừa sinh con một tuần: "Bác sĩ ơi, nhìn các bé mới sinh đã mất mẹ, em thương quá. Chúng ta làm gì cho các bé đi". Lời tâm sự của Thy khiến bác sĩ Tưởng trăn trở.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bác sĩ Tưởng gọi cho đồng nghiệp tại bệnh viện Hùng Vương bày tỏ ý tưởng và biết những thứ bệnh viện cần lúc này là sữa, khăn giấy và tã.

"Là bác sĩ nhi khoa, điều tôi lo lắng là trẻ sơ sinh, nhất là sinh non cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Lý do hệ miễn dịch bé còn non yếu, da mỏng manh và dễ tổn thương trước các tác động bên ngoài. Trong đó, tã cho bé phải mềm mại, thấm hút tốt, không gây kích ứng da, vừa vặn và bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn", bác sĩ nhấn mạnh.Ông quyết định gọi cho người đại diện của tã trẻ em Bobby nhờ giúp đỡ.

"Phía Bobby đồng ý ngay khi tôi ngỏ lời. Thời điểm này, việc gom và giao hàng thực sự không dễ dàng. Tuy nhiên, các bạn gấp rút tìm kiếm tã và vận chuyện đến bệnh viện sớm nhất. Hành động ấy khiến chúng tôi ngạc nhiên và cảm động", bác sĩ kể lại.

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Hùng Vương nhận lô hàng tã trẻ em và khăn ướt.

Đại diện Bobby cho biết trong vòng một ngày, doanh nghiệp nhanh chóng chuyển hơn 130.000 sản phẩm tã giấy và khăn ướt Bobby, ủng hộ cho trung tâm HOPE. Ngay sau đó, số hàng tương tự cũng được chuyển tới Bệnh viện Từ Dũ, nơi cũng đang chăm sóc rất nhiều trẻ sơ sinh phải xa bố mẹ do đại dịch.

Trong khuôn khổ chương trình "Bobby cùng mẹ chung tay đánh bay Covid-19", nhãn hàng Bobby đã ủng hộ hơn một triệu tã và khăn ướt cho hơn 20 bệnh viện tuyến đầu, khu phong tỏa tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM. Hồi tháng 7, chương trình đã trao ba tỷ đồng cho Quỹ vaccine Covid-19.

Những chiếc tã với bề mặt cotton mềm khô thoáng, ngừa hăm hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh tại các bệnh viện phụ sản, bệnh viện dã chiến.

"Bobby sẽ nỗ lực hơn trong các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng bởi Covid -19 tại các bệnh viện, nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh tốt nhất, giúp bé phát triển khỏe mạnh trong thời dịch. Chúng tôi tin với tinh thần đoàn kết, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường", đại diện Bobby cho hay.

Hiếu Châu (ảnh: Bobby)