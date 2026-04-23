Ứng dụng Zalo chặn chụp màn hình ảnh đại diện

Zalo bổ sung tính năng không cho người dùng tải về hoặc chụp ảnh màn hình avatar của người khác trên ứng dụng nhằm "tăng sự riêng tư".

Ngày 23/4, Zalo cho biết đã bổ sung tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện trên ứng dụng. Theo đó, ứng dụng Zalo trên điện thoại tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại. "Việc này giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng Zalo", thông báo nêu.

Khi thử bấm chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện việc quay, chụp màn hình, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen. Trước đó, Zalo cũng không cho người dùng tải về ảnh đại diện của người khác.

Tuy nhiên thực tế, việc ngăn chặn lấy ảnh đại diện của người khác vẫn chưa được nền tảng này thực hiện triệt để. Chẳng hạn khi chat qua website Zalo, người dùng vẫn có thể xem và tải ảnh đại diện của người khác về.

Đại diện Zalo cho biết các tính năng về bảo mật "sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp để đem đến trải nghiệm riêng tư và bảo mật tốt hơn cho người dùng".

Ứng dụng Zalo hiển thị thông báo không thể thực hiện thao tác khi người dùng chụp màn hình ảnh đại diện người khác, ngày 23/4. Ảnh: Lưu Quý

Việc chặn xem hoặc tải về ảnh đại diện của người khác là một trong những tính năng bảo mật được nhiều nền tảng nhắn tin, mạng xã hội trên thế giới áp dụng để ngăn chặn việc mạo danh tài khoản của người khác. Chẳng hạn Facebook có tính năng Khóa bảo vệ trang cá nhân để người khác không thể xem ảnh đại diện kích thước lớn, WhatsApp chặn chụp ảnh màn hình ảnh đại diện, Telegram có thiết lập giới hạn cho người khác xem ảnh đại diện của tài khoản.

Trong trả lời VnExpress năm ngoái, nhà sáng lập Zalo Vương Quang Khải cũng nhấn mạnh tính riêng tư là một trong những yếu tố cốt lõi được xây dựng cho nền tảng. Đây cũng là lý do họ không cung cấp một số tính năng mà nhiều nền tảng chat khác có, như lưu trữ tin nhắn cũ, đăng nhập trên nhiều thiết bị.

Trong thông báo hôm 23/4, Zalo cũng khuyến nghị người dùng có thể thực hiện một số thiết lập nhằm tăng tính bảo mật cho tài khoản, như tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập với ngày sinh, nhật ký, kết bạn.

Ngoài ra, người dùng có thể bật bảo mật hai lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo được đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người dùng liên kết với tài khoản Zalo.

Zalo là nền tảng nhắn tin và gọi điện trên di động và máy tính, ra mắt lần đầu vào tháng 8/2012. Đến nay, đây là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, với khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và gần 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Lưu Quý