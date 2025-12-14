Ứng dụng y tế thông minh khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Bộ Y tế đặt mục tiêu từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số.

Thông tin được TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh chia sẻ tại lễ mít tinh "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo", tổ chức ngày 14/12 ở Hà Nội. Theo lộ trình này, giai đoạn 2026–2027, ngành y tế sẽ hoàn tất việc cấp sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ dân số. Riêng nhóm người cao tuổi từ 75 trở lên và hộ cận nghèo sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế.

TS.BS. Hà Anh Đức phát biểu tại lễ mitting. Ảnh: Hust

Để hiện thực hóa chính sách trên, Bộ Y tế chủ trương xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động. Hệ thống này vận hành dựa trên 4 trụ cột: sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa.

Ông Đức nhận định đổi mới sáng tạo là chìa khóa giúp xóa nhòa khoảng cách giữa y tế cơ sở và tuyến trung ương. Khi dữ liệu sức khỏe người dân được số hóa, các bác sĩ có thể phân tích để dự báo dịch và phòng bệnh hiệu quả hơn.

"Khi một trạm y tế xã vùng sâu nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến cuối, hay một bác sĩ trẻ tại huyện kết nối tức thì với chuyên gia đầu ngành, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi người dân", Cục trưởng Đức nhấn mạnh.

Thực tế tại một số địa phương như Bắc Ninh và Hưng Yên đã chứng minh hiệu quả của mô hình này. Tại Bắc Ninh, các bác sĩ tuyến huyện bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh X-quang, giúp sàng lọc bệnh lý hô hấp, ung thư phổi và hội chẩn từ xa nhanh chóng. Trong khi đó, ngành y tế Hưng Yên tập trung quản lý các bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, từ đó phát hiện sớm nhóm nguy cơ và chủ động lập bản đồ bệnh tật.

Song song với việc triển khai chính sách và công nghệ, vấn đề đào tạo nhân lực cũng được chú trọng. Tại sự kiện, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế AZ-HUST. PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp y tế số cấp bách.

Ngay trong khuôn khổ chương trình, hơn 2.000 người dân thủ đô đã được trải nghiệm thực tế mô hình y tế thông minh qua hoạt động khám, sàng lọc bệnh trực tiếp bằng các thiết bị tích hợp AI.

Người dân xếp hàng sàng lọc bệnh tại chương trình. Ảnh: D.Hải

Lê Nga