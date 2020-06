Ứng dụng Trung Quốc bị 'tẩy chay' tại Ấn Độ

Ấn Độ53 ứng dụng, trong đó có Tik Tok, Mi Store, WeChat, được cơ quan tình báo Ấn Độ khuyến nghị không nên sử dụng.

Khuyến nghị được đưa ra, giữa lúc quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng. Tình báo Ấn Độ cho rằng 53 ứng dụng này có khả năng chuyển một lượng lớn dữ liệu ra ngoài Ấn Độ. Cơ quan này đề nghị Chính phủ Ấn Độ đưa ra các biện pháp ngăn chặn, hoặc khuyến nghị người dân không dùng.

Trong số 53 ứng dụng này, có nhiều cái tên khá phổ biến và đang có hàng trăm triệu người Ấn Độ sử dụng, chẳng hạn Tik Tok, WeChat, game Clash of Kings, trình duyệt UC Browser và loạt ứng dụng Xiaomi như Mi Video call-Xiaomi, Mi Community, Mi Store.

Trước đó, ứng dụng họp trực tuyến Zoom được cho là có liên kết với Trung Quốc, cũng bị Ấn Độ đưa vào danh sách khuyến nghị không nên sử dụng vì vi phạm nghiêm trọng các quyền bảo mật thông tin người dùng.

53 ứng dụng "có liên kết với Trung Quốc" được khuyến nghị không sử dụng tại Ấn Độ. Ảnh: AndroidAuthority

Theo trang HindustanTimes, đề xuất trên của cơ quan tình báo đã được "bật đèn xanh" bởi Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, vì đơn vị này cho rằng chúng có thể gây bất lợi cho an ninh của Ấn Độ. Danh sách trên có thể sẽ còn dài hơn. Các ứng dụng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh sẽ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Mặc dù là một trong những thị trường trọng điểm của Tik Tok, Xiaomi, và nhiều công ty Trung Quốc khác, người dân Ấn Độ cũng đang cảnh giác với các ứng dụng đến từ Trung Quốc. Hồi đầu tháng 6, một ứng dụng hỗ trợ xoá app Trung Quốc được đưa lên CH Play của nước này và nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt tải sau ít ngày.

Quý Văn