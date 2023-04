Ứng dụng Thời tiết của Apple bị sập

Ứng dụng Thời tiết trên iPhone không hiển thị thông tin hoặc chỉ cung cấp dữ liệu cũ, ảnh hưởng đến người dùng nhiều khu vực trên thế giới.

Tối 4/4, Ngọc Thảo, ở Thủ Đức (TP HCM), mở điện thoại để xem tình hình thời tiết hôm sau, nhưng phát hiện ứng dụng Weather trên iPhone không tải bất kỳ dữ liệu nào, dù tắt đi mở lại nhiều lần. "Trên bản đồ toàn cầu, dữ liệu cũng hiển thị chập chờn, đa số không được cập nhật", Thảo nói.

Ứng dụng Thời tiết trên iPhone không hoạt động tại TP HCM và nhiều nơi khác trên thế giới.

Theo 9to5mac, lỗi ứng dụng này xảy ra trên phạm vi toàn cầu từ chiều 4/4 (theo giờ Hà Nội). Đến 23h, vấn đề vẫn chưa được khắc phục trên iPhone. Trong khi đó, ứng dụng trên Apple Watch vẫn hoạt động bình thường.

Trang báo cáo sự cố của Apple cũng xác nhận app Thời tiết gặp trục trặc và đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. "Một số người dùng đang bị ảnh hưởng do thiếu dữ liệu trên ứng dụng Thời tiết", Apple thông báo. Hãng lưu ý "lượng mưa dự đoán trong vài giờ tới ở Alaska không khả dụng do nhà cung cấp dữ liệu dừng hoạt động". Tuy nhiên, The Verge cho biết phạm vi ảnh hưởng của sự số lớn hơn rất nhiều, không chỉ ở Alaska.

Đây là lần thứ hai ứng dụng Thời tiết của Apple bị lỗi. Lần đầu xảy ra từ 3 năm trước, khi Apple mua lại ứng dụng Dark Sky và chuyển một số tính năng thành app Thời tiết. Vấn đề đã nhanh chóng được khắc phục và hoạt động ổn định cho đến khi xuất hiện lỗi chiều 4/4. Apple cũng đã tùy biến ứng dụng, bổ sung cảnh báo về tình trạng mưa nhưng không hiển thị các mức độ mưa lớn hay nhỏ. Điều này gây khó chịu với người dùng ở những nơi có mưa nhiều như Anh.

App Thời tiết được cài mặc định trên hàng tỷ iPhone, nên mức độ ảnh hướng lớn, nhưng không quá nghiêm trọng. Người dùng có nhiều nguồn thay thế để tra thông tin thời tiết như AccuWeather, Windy hoặc qua Google Search.

Khương Nha